Разделы

Электроника Импортонезависимость
|

Датчик Steplife EMG для протезов верхних конечностей прошел 12+ часов тестирования под водой

Компания Steplife, российский производитель бионических протезов конечностей, сообщила о завершении тестирования датчика Steplife EMG, предназначенного для роботизированных бионических протезов верхних конечностей. Целью тестирования было выявление устойчивости работы датчика в различных условиях эксплуатации. По результатам тестирования было установлено, что он бесперебойно работает при погружении в воду на более чем 12 часов. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

Датчик Steplife EMG, разработанный специалистами компании, снабжен IP67 (International/Ingress Protection Rating). Это классификатор степеней защиты, регламентирующий проникновение посторонних объектов — пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96). Данный класс защиты обеспечивает водонепроницаемость вмонтированного электронного устройства, что и было проверено и установлено в результате тестирования.

В основе датчика имеется электрод Steplife 08EMS, который используется для управления миоэлектрическими компонентами протеза верхних конечностей. В составе роботизированного протеза руки датчик принимает сигналы от сокращения мышц культи и отправляет его на контроллер управления с микропроцессором и системой обработки сигналов. Задача системы — фиксация порога сигнала, установленного программным обеспечением Steplife, и передача сигнала на мотор-редуктор.

emg700.jpg

Пресс-служба Steplife
Датчик Steplife EMG для протезов верхних конечностей прошел 12+ часов тестирования под водой

В настоящий момент Steplife EMG применяется для производства кисти-односхвата Steplife IMPULSE. Однако по информации экспертов компании, он совместим с протезами и других производителей, в частности, с MeHandA от MaxBionic и протезами Ottobock.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

«Прежде, чем вывести наши новые изделия в серийное производство, мы совершаем многоэтапное тестирование, в том числе, и в экстремальных условиях, так как должны предусмотреть все, — сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. — Стандарт IP67 не подразумевает столь долгого нахождения в воде, однако наш датчик прошел данное испытание. А это означает, что мы взяли еще одну конкурентную позицию. Как известно, одним из признанных монополистов отрасли является немецкая компания Ottobock; именно на них ориентирован наш вызов. Сложность и дороговизна поставок немецкой продукции, связанные с санкциями, могут и должны быть компенсированы российскими изделиями. Наши EMG-датчик имеет открытый интеграционный код, позволяющий легко и бесшовно устанавливать его на протезы данного производителя и любых российских производителей, практикующих открытую программную интеграцию».

В начале лета 2026 г. датчик Steplife EMG планируется к выходу в серийное производство.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Куба закупила БПЛА, чтобы отбиваться от Америки

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Завод TSMC в Японии впервые в истории вышел на прибыль

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Рост рынка деталей для роботов в России вырастет в 25 раз

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290