Датчик Steplife EMG для протезов верхних конечностей прошел 12+ часов тестирования под водой

Компания Steplife, российский производитель бионических протезов конечностей, сообщила о завершении тестирования датчика Steplife EMG, предназначенного для роботизированных бионических протезов верхних конечностей. Целью тестирования было выявление устойчивости работы датчика в различных условиях эксплуатации. По результатам тестирования было установлено, что он бесперебойно работает при погружении в воду на более чем 12 часов. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

Датчик Steplife EMG, разработанный специалистами компании, снабжен IP67 (International/Ingress Protection Rating). Это классификатор степеней защиты, регламентирующий проникновение посторонних объектов — пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96). Данный класс защиты обеспечивает водонепроницаемость вмонтированного электронного устройства, что и было проверено и установлено в результате тестирования.

В основе датчика имеется электрод Steplife 08EMS, который используется для управления миоэлектрическими компонентами протеза верхних конечностей. В составе роботизированного протеза руки датчик принимает сигналы от сокращения мышц культи и отправляет его на контроллер управления с микропроцессором и системой обработки сигналов. Задача системы — фиксация порога сигнала, установленного программным обеспечением Steplife, и передача сигнала на мотор-редуктор.

Пресс-служба Steplife Датчик Steplife EMG для протезов верхних конечностей прошел 12+ часов тестирования под водой

В настоящий момент Steplife EMG применяется для производства кисти-односхвата Steplife IMPULSE. Однако по информации экспертов компании, он совместим с протезами и других производителей, в частности, с MeHandA от MaxBionic и протезами Ottobock.

«Прежде, чем вывести наши новые изделия в серийное производство, мы совершаем многоэтапное тестирование, в том числе, и в экстремальных условиях, так как должны предусмотреть все, — сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. — Стандарт IP67 не подразумевает столь долгого нахождения в воде, однако наш датчик прошел данное испытание. А это означает, что мы взяли еще одну конкурентную позицию. Как известно, одним из признанных монополистов отрасли является немецкая компания Ottobock; именно на них ориентирован наш вызов. Сложность и дороговизна поставок немецкой продукции, связанные с санкциями, могут и должны быть компенсированы российскими изделиями. Наши EMG-датчик имеет открытый интеграционный код, позволяющий легко и бесшовно устанавливать его на протезы данного производителя и любых российских производителей, практикующих открытую программную интеграцию».

В начале лета 2026 г. датчик Steplife EMG планируется к выходу в серийное производство.