Timeweb Cloud расширит магистральные сети

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, модернизирует свою магистральную инфраструктуру. Компания устанавливает пакетные платформы повышенной емкости с поддержкой интерфейсов 400 Гбит/с, а также внедряет системы спектрального уплотнения DWDM. Планируется, что пропускная способность магистральной сети вырастет в несколько раз. Об этом CNews сообщил представитель Timeweb Cloud.

Цель — создать запас емкости, который будет кратно превышать текущие и будущие нагрузки клиентов. Это обеспечит стабильную работу инфраструктуры в пиковые периоды, позволит обслуживать растущие объемы трафика от ИИ-платформ, распределенных баз данных, крупных корпоративных систем, бэкапов и других сервисов.

Провайдер переходит от универсальных мультисервисных к высокопроизводительным пакетным платформам из линейки Juniper PTX10000. Первое крупное расширение сети реализовано в Санкт-Петербурге. В планах — Москва и другие локации. Новое оборудование позволит оптимизировать сеть и эффективнее обрабатывать трафик. Вместе с этим Timeweb Cloud начнет использовать сетевые интерфейсы 400 Гбит/с в ключевых узлах связи. Это обеспечит кратный рост пропускной способности и создаст запас емкости для крупных проектов.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бекапа

«Нагрузка на инфраструктуру Timeweb Cloud за последний год росла быстрее, чем предполагали первоначальные прогнозы. Только с декабря прошлого года количество клиентов увеличилось на 30 тыс. — со 120 до 150 тыс. В итоге на отдельных участках магистральной сети объем трафика достиг заложенных проектных показателей раньше, чем планировалось. Переход на платформы 400G и внедрение DWDM позволят нам развивать сервисы дальше и реализовывать крупные клиентские проекты», — сказал Максим Яковлев, CTO Timeweb Cloud.

В 2025 г. провайдер начал разворачивать системы DWDM для увеличения пропускной способности магистральных каналов за счет передачи нескольких оптических сигналов по одной волоконной паре. Первый такой проект реализован в Москве — провайдер расширил канал связи на ключевом узле до нескольких терабит. Кроме того, Timeweb Cloud последовательно расширяет стыки с крупными операторами связи и точками обмена трафиком. Это увеличивает общую емкость сети, обеспечивает резервирование и повышает стабильность соединения.

