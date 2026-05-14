«Цифра» интегрировала ИИ в систему мониторинга промышленного оборудования

ГК «Цифра» интегрировала инструменты искусственного интеллекта в систему мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер», которая применяется на машиностроительных и других дискретных производствах. Цифровой помощник позволит повысить скорость выполнения операций, снизить операционные затраты, повысить прозрачность и управляемость процессов. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Цифра».

Интеграция ИИ в систему «Цифра. Диспетчер» включает три ключевых сценария: цифровой аналитик, цифровой секретарь и цифровой ассистент. Все они работают на основе данных производственного оборудования, информации из системы мониторинга и базы знаний предприятия.

Цифровой аналитик анализирует данные по выбранным производственным участкам и формирует краткую сводку для пользователя. Система выделяет проблемные зоны, сравнивает текущие показатели с предыдущими периодами и помогает понять причины отклонений. Это позволяет быстрее выявлять снижение эффективности оборудования, рост простоев или аномальное поведение техники.

Цифровой секретарь информирует сотрудников о критичных событиях за время их отсутствия в системе. Помощник учитывает роль пользователя, его зоны ответственности и приоритетность событий.

Цифровой ассистент помогает пользователям работать с системой мониторинга, искать информацию и выполнять отдельные операции. Сотрудник может задавать вопросы на естественном языке, получать инструкции по работе с системой, формировать аналитические панели и быстро находить данные по оборудованию и производственным объектам.

Архитектура решения построена таким образом, чтобы основным источником данных оставались производственные системы предприятия и база знаний «Диспетчера». При этом платформа не привязана к конкретной большой языковой модели и может интегрироваться с различными LLM через коннекторы.

«Сегодня промышленность переходит от простого мониторинга оборудования к интеллектуальному управлению производством на основе данных. Предприятиям уже недостаточно видеть параметры станка или линии в режиме реального времени. Важно быстро понимать причины отклонений, оценивать последствия и сокращать время реакции персонала. Интеграция ИИ в систему “Диспетчер” позволяет сделать работу с производственными данными проще и быстрее, а сами системы мониторинга — более полезными для бизнеса», — сказал директор дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК «Цифра» Василий Чуранов.

Разработчики отмечают, что внедрение ИИ-инструментов позволяет сократить время адаптации сотрудников при работе с системой мониторинга, а анализ производственной информации — перевести из часов в минуты. Использование цифровых помощников также помогает повысить качество принятия решений, сделать накопленные экспертные знания доступными для более широкого круга сотрудников и обеспечить непрерывный контроль производственной ситуации.

