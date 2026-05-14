«Северсталь-инфоком», ГК «Северсталь Стальные Решения» и LE Robotics подписали меморандум о стратегическом технологическом партнерстве в области промышленной роботизации

«Северсталь-инфоком», ГК «Северсталь Стальные Решения» и LE Robotics — официальный представитель LE Robotics Co., Ltd. в России — подписали Меморандум о стратегическом технологическом партнерстве. Соглашение направлено на совместную разработку и промышленное внедрение роботизированных решений нового поколения для строительной и металлообрабатывающей отраслей. Об этом CNews сообщили представители «Северсталь-инфоком».

Соглашение закрепляет консолидацию компетенций сторон для создания и масштабирования интеллектуальных систем нового поколения, способных задать новый стандарт эффективности для последующего масштабирования решений на российском рынке.

Архитектура партнерства выстроена на взаимном дополнении профильных экспертиз каждого из участников.

В рамках соглашения LE Robotics привносит в проект передовой стек технологий в сфере автономных роботизированных систем, ИИ-сварки, 3D-технического зрения и SLAM-навигации.

«Северсталь-инфоком» возьмет на себя технологическую интеграцию, промышленное масштабирование и адаптацию решений под требования российских заказчиков и отраслевые стандарты.

ГК «Северсталь Стальные Решения» обеспечит уникальную отраслевую экспертизу в области строительства и металлообработки и станет ключевой референсной базой для внедрения инноваций. Уже сегодня площадка «Северсталь Стальные Решения» в Обнинске функционирует как одно из самых высокотехнологичных производств строительных металлоконструкций в России, где цифровое управление производством и роботизированная сварка связаны единым операционным контуром. Два интеллектуальных сварочных комплекса с машинным зрением LE Robotics, интегрированные специалистами «Северсталь-инфокома» в ИТ-ландшафт компании, доказали свою прикладную ценность, позволив обеспечить превосходное качество сварки и значительный прирост производительности.

«Промышленная роботизация – один из мощных трендов, меняющих многие производственные компании. «Северсталь» не исключение – мы видим большой потенциал в рациональном внедрении роботов на наших площадках. Подписанный Меморандум создаёт основу для системной работы по адаптации и масштабированию роботизированных комплексов для отечественного рынка. Объединение компетенций «Северсталь-инфокома», ГК «Северсталь Стальные Решения» и LE Robotics позволит ускорить внедрение таких решений в российской промышленности», — сказал генеральный директор «Северсталь-инфокома» Сергей Дунаев.

«ГК «Северсталь Стальные Решения» последовательно наращивает технологическое лидерство в строительстве металлоконструкций в России, развивая производственную модель, в которой инновации напрямую работают на качество продукта и ценность для заказчика. Для нас роботизация уже работающий производственный инструмент, который даёт конкретный измеримый эффект: повышает стабильность качества продукции, расширяет возможности работы со сложной номенклатурой и увеличивает производительность. Партнерство с LE Robotics и «Северсталь-инфоком» позволит перейти к следующему этапу — созданию и тиражированию еще более быстрых и современных решений для отрасли под потребности наших клиентов», — сказал директор ГК «Северсталь Стальные Решения» Дмитрий Манаков.

«LE Robotics обладает глубокой профессиональной экспертизой в области интеллектуальной роботизированной сварки и технологий автономной автоматизации. Эти технологии уже доказали свою эффективность на практике у ведущих промышленных компаний мира. Россия является для нас одним из ключевых рынков, обладающим огромным потенциалом для применения наших решений. Подписание меморандума с «Северсталью» — это важный шаг в данном направлении: вместе с надежным партнёром мы нацелены на интеграцию технологических возможностей и координацию сильных сторон и ресурсов для предоставления российскому рынку интеллектуальных решений по сварке и резке, которые обладают более высокой адаптацией к местным условиям и прикладной ценностью», — сказал генеральный директор LE Robotics Ху Хаоцзе.