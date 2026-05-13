«Диасофт» открыла доступ к бесплатной версии объектного хранилища «S3 Архипелаг»

Компания «Диасофт» выпустила бесплатную коробочную версию объектного хранилища «S3 Архипелаг». Дистрибутив предназначен для быстрого развертывания на собственных серверах заказчика и не требует обязательного подключения к облачной инфраструктуре. Об этом CNews сообщил представитель «Диасофт».

Бесплатная версия ориентирована на тестовые, предпродуктовые и малые продуктивные среды. Она позволяет в полном объеме использовать функционал хранилища (включая S3 API, HDFS/FUSE, Erasure Coding и классы хранения) с ограничением до 500 ГБ.

«S3 Архипелаг» – российское S3-совместимое хранилище для работы с петабайтами данных в архитектурах Data Lakehouse, аналитических системах и консолидации разрозненных файловых хранилищ. Входит в состав решения «Фабрика данных» (Digital Q.DataFactory).

Бесплатная версия хранилища упрощает администрирование за счет реализации поддержки единого входа (SSO): администраторы могут использовать корпоративного SSO-провайдера без создания отдельных учетных записей. Вход в панель управления через SSO повышает безопасность и избавляет от необходимости отдельной аутентификации.

Дистрибутив адаптируется под корпоративные стандарты: поддерживается переключение региональных параметров (локалы) и настройка интерфейса в стилях Digital Q.

«Конкурентное преимущество нашего предложения – сочетание бесплатного доступа, коробочной модели поставки, использования SSO и полноценной вендорской поддержки», – сказал Илья Шуйков, руководитель продукта «Фабрика данных» компании «Диасофт».

Бесплатная версия снижает порог входа для проектов: пользователи могут скачать дистрибутив, установить на свои серверы и приступить к работе сразу после авторизации через корпоративный SSO.