Postgres Professional обновила ProGate — платформу для перехода с legacy-СУБД на Postgres Pro

Postgres Professional представляет Postgres ProGate 1.2.0 — обновление решения для миграции и репликации данных. Главным фокусом новой версии стали расширенные возможности управления проектами, улучшенный пользовательский интерфейс и поддержка новых СУБД. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Решение ProGate обеспечивает бесшовный гетерогенный перенос данных и состоит из трех ключевых компонентов: procopy — первоначальная высокоскоростная загрузка данных, prosync — непрерывное отслеживание изменений и procheck — верификация данных. Управление всеми компонентами доступно как через интерфейс командной строки, так и через графический.

«В ProGate 1.2.0 мы уделили особое внимание управляемости миграционных проектов: добавили выделенный интерфейс администратора, возможность объединять различные задачи в логические проекты, повысили удобство управления пользователями, расширили поддержку СУБД. Это особенно важно для крупных компаний, где миграция — не разовая техническая операция, а управляемый процесс с требованиями к безопасности, контролю и качеству данных», — сказал Евгений Кривов, руководитель продукта Postgres ProGate.

Безопасность и аудит

Для соответствия требованиям регуляторов и обеспечения защиты данных в защищённых средах функционирования реализованы новые механизмы. Приложения командной строки теперь собирают и логируют события, связанные с изменением состояний задач миграции и репликации. Также внедрены механизмы политики безопасности содержимого (Content Security Policy) для защиты веб-приложения.

Многопользовательская работа и управление

В новом релизе появился выделенный интерфейс администратора для глобального управления системой. Был реализован полноценный UI для управления пользователями, ролями и группами доступа, а также интерфейс управления паролями.

Расширенная поддержка СУБД

Инструментарий ProGate продолжает развиваться, предлагая новые сценарии миграции. Утилита prosync теперь поддерживает Oracle не только как источник, но и в качестве целевой БД для репликации изменений.

Улучшения верификации данных

Утилита для проверки согласованности данных после миграции procheck стала удобнее и независимее. Ряд драйверов были заменены на более оптимальные и безопасные. Также добавлены новые настройки и релизованы дополнительные совместимости с целью улучшения проверки данных.

Обновления веб-интерфейса

Для удобства работы с ProGate внесены изменения в веб-интерфейс: обновлен встроенный SQL-редактор, реализована система оповещений пользователей о значимых событиях и расширена поддержка уведомлений об ошибках.