ВЭБ.РФ построит «Цифровую крепость»

XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 20 мая. В этом году ВЭБ впервые выступает генеральным партнером мероприятия и формирует собственную деловую программу, посвященную вкладу институтов развития группы ВЭБ.РФ в технологическое лидерство.



«Цифровая крепость»

Уникальный павильон ВЭБа «Цифровая крепость» станет одной из ключевых площадок конференции. Это высокотехнологичное мультимедийное пространство, которое объединит в себе зону деловых переговоров, демонстрацию передовых инвестиционных решений и интерактивную платформу для открытого диалога между государством, крупным бизнесом и стартап-сообществом. В павильоне будет работать демонстрационная зона кибербезопасности и лазерных технологий.

Что в программе?

Деловая программа павильона, организованная при поддержке Фонда «Сколково», Sk Capital, Сколтеха, издательства «Просвещение» и «Эксперта», будет выстроена вокруг практических вопросов: как зарабатывают на ИИ, почему проекты не доходят до внедрения, какие технологии переходят из лабораторий в индустрию и так далее.

18 мая на пленарной сессии ВЭБа при поддержке журнала «Эксперт» и Sk Capital специалисты в сфере безопасности цифровой инфраструктуры обсудят целый ряд тем — от построения архитектуры защиты до противодействия беспилотным угрозам. Эксперты расскажут, как собрать многоуровневую модель на уровне инфраструктуры, киберпространства и данных, как выстроить рабочее взаимодействие государства, бизнеса и технологических компаний и какие технологические сдвиги на горизонте 5–10 лет способны изменить ландшафт кибербезопасности.

Отдельный фокус первого дня — ИИномика. Эксперты обсудят формирование нового типа компаний, ИИ-бизнесов, где искусственный интеллект становится основой продукта, операций и масштабирования. Такие модели уже меняют экономику рынков: позволяют расти без пропорционального увеличения команд и издержек и по-новому распределяют ценность. Участники обсудят где возникает такая ценность: в данных, моделях или доступе к клиенту.



В фокусе второго дня конференции, 19 мая, — ИИ, новые индустрии и экономика данных. Участники обсудят, как формируется спрос на цифровые продукты в AdTech и почему он становится все более автономным, как разработки в фотонике и лазерных технологиях доходят до индустриального применения и что мешает превратить исследования в области ИИ в технологическое лидерство.

Отдельный блок будет посвящен внедрению — почему ИИ-проекты застревают на стадии пилотов и где возникают основные сбои: в данных, процессах или самой архитектуре решений. Будут подниматься и правовые вопросы, в частности, кто несет ответственность за контент, созданный ИИ. Также в программе павильона ВЭБа — перспективные технологии связи, включая 6G, и модели кооперации науки, государства и бизнеса. Завершится день дискуссией об экономике данных: как она влияет на конкуренцию и какие модели начинают складываться на рынке.

В заключительный день конференции в павильоне ВЭБ.РФ обсудят, как запускать пилоты технологических решений в регионах и превращать их в работающие проекты. Кроме того, пройдут питч-сессии стартапов Дальнего Востока и резидентов «Сколково», на которых команды представят свои решения инвесторам и потенциальным заказчикам.