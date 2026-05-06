«Турбо Облако» расширило линейку сервисов резервного копирования для защиты локальной инфраструктуры

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК РТК-ЦОД, расширил линейку продуктов резервного копирования решением «Резервное копирование в облако с агентом». Сервис позволяет компаниям создавать резервные копии локальных данных и хранить их в облачном хранилище провайдера. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

Сегодня бизнес все чаще сталкивается с рисками потери данных — от сбоев оборудования до ошибок пользователей и киберинцидентов. При этом внедрение систем резервного копирования требует отдельной экспертизы, настройки инфраструктуры и закупки программного обеспечения. Новый сервис упрощает этот процесс, предоставляя готовое решение «под ключ».

В основе продукта используется агент — это программный компонент, который устанавливается на защищаемые серверы или рабочие станции, обеспечивает корректность резервных копий и передаёт данные в облако. Параметры копирования настраиваются в едином интерфейсе, передача данных осуществляется автоматически по защищённым каналам, а сами копии размещаются в изолированном хранилище.

Решение поддерживает резервное копирование операционных систем, баз данных и бизнес-приложений. Доступны сценарии полного и инкрементного копирования, а также точечное восстановление отдельных файлов или систем. Сервис совместим с распространенными платформами и может использоваться вместе с существующими инструментами резервного копирования.

Сервис ориентирован на компании, которым важно обеспечить защиту данных без построения собственной системы резервного копирования. Он подходит для сценариев, где необходимо быстро развернуть резервное копирование с гарантией со стороны облачного провайдера.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «Мы видим, что для многих компаний задача резервного копирования локальных данных по-прежнему остаётся трудозатратной — особенно если нет отдельной команды или экспертизы. Новый сервис позволяет закрыть этот вопрос без закупки программного обеспечения, сложной настройки и эксплуатации. Клиенты получают простой инструмент для защиты данных и могут сосредоточиться на развитии своих сервисов».

