Ко Дню Победы: Caviar представил кастомный iPhone 17 Pro, оснащенный фрагментом поверженного танка «Тигр»

Caviar выпустил две новые модели ко Дню Победы. Смартфоны «День Победы» и «Триумф Победы» получили титановое усиление корпуса, вставки из натуральной кожи, ювелирную эмаль в цветах Георгиевской ленты и фирменную упаковку с встроенным дисплеем, который показывает видеоряд, посвященный Дню Победы. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

В преддверии 9 Мая компания Caviar анонсирует продолжение патриотичной коллекции «Россия». Главная новинка серии, модель «День Победы», выполнена в строгом черном корпусе с титановым панно и вставкой из натуральной крокодиловой кожи. Центральным элементом дизайна стала красная звезда из ювелирной эмали, дополненная декоративными акцентами в цветах Георгиевской ленты.

Особую ценность модели придает исторический артефакт: фрагмент танка «Тигр 1», подбитого в Европе в последние месяцы войны. Данный образец был куплен в зарубежном магазине военных реликвий. Фрагмент поверженного вражеского танка в этом коллекционном устройстве является сильным символом Победы.

Caviar выпустил две новые модели ко Дню Победы

Вторая модель получила название «Триумф Победы». Она раскрывает тему Победы в более торжественной эстетике. Холодный блеск титана сочетается с красной натуральной кожей Hermes, а лучевая фактура верхней части корпуса создает эффект парадного сияния. Композицию завершает красная звезда из ювелирной эмали.

Обе модели поставляются в интерактивной упаковке Caviar. Внутри футляра расположен дисплей с видеорядом, посвященным Дню Победы. В комплект также входят фирменный ключ и монета Caviar, покрытые золотом 999 пробы.

Caviar уже выпускал модели, посвященные Дню Победы, в рамках коллекции «Россия». Первый подобный телефон вышел в 2015 г. к 70-летию Победы. В компании отмечают, что интерес к патриотичным моделям продолжает расти, особенно к смартфонам с историческими символами и редкими материалами.

«Частица поверженного врага — это настоящий символ Победы. Здорово держать в руках то, о чем мы обычно читаем в книгах. Модель с фрагментом танка "Тигр“ подтверждает знаменитые слова: "Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет“», — сказал Сергей Владимирович Китов, генеральный директор Caviar.

Модель «День Победы» выпущена тиражом семь экземпляров, ее цена составляет 649 тыс. руб. «Триумф Победы» выпущен тиражом 19 экземпляров и стоит 549 тыс. руб.