Bell Integrator FabricaONE.AI разработала торговую платформу для международного финансового холдинга

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) разработала для международного финансового холдинга цифровую торговую платформу для взаимодействия с клиентами. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Решение перевело часть операций в формат самообслуживания и снизило нагрузку на сотрудников, которые консультируют клиентов и выполняют действия по обращениям, связанным с инвестиционными продуктами. Платформа стала основой для дальнейшего развития клиентских сервисов заказчика.

Перед холдингом стояла задача создать клиентский web-терминал, в котором владельцы инвестиционных портфелей могли бы самостоятельно управлять продуктами. При этом решение должно было соответствовать регуляторным требованиям Банка России: обеспечивать сохранение максимального объема данных о пользователе и его действиях, поддерживать прозрачность операций и предоставлять основания для контроля и разборов спорных ситуаций. Дополнительно критически важным требованием стала высокая скорость обновления рыночной информации: минимальная задержка данных напрямую влияет на качество инвестиционных решений.

В рамках проекта команда Bell Integrator реализовала комплекс функциональности, критичный для торговых сценариев. Платформа обеспечивает сбор и хранение данных о действиях клиента в терминале (аудит-след), что помогает заказчику выполнять требования по регуляторной отчетности и внутреннему контролю. Для пользователей интерфейс дополнен подсказками и инструкциями: клиенты без глубоких знаний трейдинга могут комфортно работать с портфелем и понимать логику операций.

Система создавалась с расчетом на высокую нагрузку и масштабируемость: платформа выдерживает рост количества транзакций при увеличении клиентской базы заказчика. В решение встроены механизмы защиты от мошеннических операций, включая автоматическую блокировку пользователей при превышении лимитов действий. Кроме того, реализованы бизнес-проверки на стороне терминала: они дублируют биржевые проверки и помогают предотвращать избыточные транзакции до отправки заявок. Для прозрачности процессов предусмотрен детализированный набор статусов приказов, чтобы клиент в любой момент видел актуальное состояние своей заявки.

Технической основой решения стала микросервисная архитектура, на базе которой реализована бизнес-логика торгового терминала. Архитектура спроектирована с учетом дальнейшего развития продукта и эксплуатационных требований: автоматизация развертывания, устойчивость к отказам и изменениям во внешних сервисах, а также контроль целостности и согласованности данных заложили надежный фундамент для эволюции платформы.

К работе были привлечены специалисты с опытом создания микросервисных платформ в смежных областях, включая дистанционное банковское обслуживание, что позволило ускорить реализацию проекта.

«Торговая платформа не просто автоматизировала рутинные операции заказчика. Она сформировала новую клиентскую экосистему, где скорость, безопасность и удобство работают на удержание пользователей и рост бизнеса. В проекте мы совместили требования торговых сценариев к задержкам и нагрузкам с требованиями финансового комплаенса и контроля действий пользователей», — отметил Дмитрий Звездов, руководитель разработки Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).

