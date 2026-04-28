МТС развернула для «Сибирского гурмана» защищённый модульный центр обработки данных

Компания МТС обеспечила компанию «Сибирский гурман» модульным центром обработки данных. Решение позволяет оперативно создать собственную высоконадёжную и защищённую инфраструктуру для размещения серверов. Компания получает полный контроль над своими критически важными данными и приложениями, а также гарантированный уровень физической и кибербезопасности. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Работы по возведению и подключению ЦОДа заняли около 4 месяцев. Специалисты МТС установили 4 стойки — специальные «шкафы» с серверами и сетевым оборудованием. Мощность модульного ЦОД — 25 кВт. Модуль оснащён прецизионной системой охлаждения, системой бесперебойного питания и системами безопасности — пожарной сигнализацией, системой пожаротушения, а также системой контроля и управления доступом. Для бесперебойной работы центра обработки данных основные системы зарезервированы и подключены к системе мониторинга, а также МТС построила канал связи и проложила волоконно-оптическую линию связи до ЦОДа.

Модульный центр обработки данных позволяет в сжатые сроки развернуть собственную защищённую и энергоэффективную ИТ-инфраструктуру, не прибегая к капитальному строительству. Это решение обеспечивает гибкость для постепенного увеличения мощностей в соответствии с потребностями бизнеса и сохраняет полный контроль над важнейшими данными и приложениями.

«Мы видим, что новосибирский бизнес активно и осознанно вкладывается в цифровизацию, делая ставку на как на облачные решения, так и на собственные IT-ресурсы. По объёму инвестиций в облака новосибирские компании по итогам 2025 г. обогнали весь бизнес Сибири и Дальнего Востока. Компании региона понимают: для эффективности и безопасности критически важна надёжная инфраструктура. Собственный ЦОД обеспечивает полный контроль над данными и повышение производительности, что в долгосрочной перспективе приводит к экономии средств», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Для нас создание модульного центра обработки данных — это первый шаг в сторону технологической независимости и устойчивого роста. Мы получили возможность гибко управлять цифровыми ресурсами, поддерживать бесперебойную работу наших бизнес-процессов и максимально защитить данные клиентов и партнёров. Такое решение — основа дальнейшей цифровой трансформации компании», — отметил директор по цифровизации «Сибирского гурмана» Юрий Петропавловский.