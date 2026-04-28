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Сибирский Гурман комбинат полуфабрикатов

СОБЫТИЯ

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28.04.2026 МТС развернула для «Сибирского гурмана» защищённый модульный центр обработки данных 2
22.02.2011 «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман» контролирует работу персонала с помощью «БИТ:Управление доступом 8 (СКУД)» 3
31.01.2011 Сибирский офис «Инталев» увеличил свою выручку в два раза 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Сибирский Гурман и организации, системы, технологии, персоны:

Инталев - Intalev 275 1
СибГеоПроект - СГП 4 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15985 1
9655 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 980 1
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5005 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12942 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33731 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1626 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3220 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6623 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16216 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1083 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8537 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3896 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3806 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5631 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
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