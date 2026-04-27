Муромский институт ВлГУ перешел на экосистему «Ред Софт»

Муромский институт Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых провел масштабный проект внедрения экосистемы решений «Ред Софт», с которой находится в партнерских отношениях с 2006 г. Об этом CNews сообщил представитель «Ред Софт».

С 2025 г. все компьютеры МИ ВлГУ работают на российском ПО. Решения «Ред Софт» установлены на 250 рабочих станциях, расположенных в компьютерных классах и лекционных аудиториях с проекционной техникой.

В планах Муромского института Владимирского государственного университета – развитие базовой кафедры «Ред Софт», создание учебно-методической базы для подготовки ИТ-специалистов. Запланирован дальнейший переход на отечественное программное обеспечение технических и гуманитарных направлений.

«Мы очень ценим наше многолетнее сотрудничество с компанией «Ред Софт». Это партнерство стало опорой ИТ-образования в нашем институте. Совместно мы разработали учебные программы и ежегодно организовываем практическую подготовку и стажировки для студентов на базе компании, что сильно повысило качество подготовки выпускников вуза. За 20 лет работы мы не только внедрили российские технологии в учебный процесс, но и сформировали зрелую систему подготовки кадров. Благодарим «Ред Софт» за наше надежное плодотворное партнёрство», – отметил Аркадий Жизняков, директор института МИ ВлГУ.

«Муромский институт в 2006 г. – один из первых партнеров в истории «Ред Софт». Впоследствии он стал кузницей кадров нашего ИТ-подразделения в Муроме и точкой соприкосновения с региональными властями и коммерческими партнерами Владимирской области. Открытие базовой кафедры в 2024 г. в стенах МИ ВлГУ ускорило процесс импортозамещения. С прошлого года институт полностью перешел на экосистему продуктов «Ред Софт». Благодарим руководство вуза за двадцать лет плодотворного сотрудничества», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».