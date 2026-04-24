Basis Digital Energy — лидер первого рейтинга CNews среди российских платформ автоматизации разработки ПО

DevOps-конвейер на базе динамической инфраструктуры Basis Digital Energy от компании «Базис» возглавил первый рейтинг отечественных решений для автоматизации разработки ПО, подготовленный аналитиками CNews.

Эксперты проанализировали продукты семи крупнейших российских вендоров по 24 характеристикам и более чем 100 параметрам. По итогам исследования Basis Digital Energy набрал 1155 баллов, что обеспечило решению отрыв в 75 баллов от ближайшего конкурента.

Basis Digital Energy помогает ИТ-командам организовать полный цикл разработки и тестирования программных продуктов, а также создавать, управлять и эксплуатировать кластеры Kubernetes. Продукт объединяет инструменты CI/CD, DevOps и K8SaaS, внесен в реестр российского ПО и имеет сертификат ФСТЭК России, что позволяет использовать его в самых защищенных сегментах ИТ-инфраструктуры, включая объекты КИИ.

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично Импортонезависимость

В ходе оценки жюри подчеркнули высокую функциональность продукта и присудили ему рекордные 240 баллов по этому критерию при среднем значении 158 у других участников. Эксперты отдельно отметили гибкость настройки, полноценный CI/CD-конвейер и удобство управления кластерами Kubernetes. Платформа легко интегрируется в ИТ-ландшафт заказчика через API, предоставляет готовые шаблоны микросервисов и портал самообслуживания для команд разработки.

Рейтинг платформ автоматизации разработки ПО (IDP) представлен аналитиками CNews впервые. В 2024 г. исследователи также проанализировали отечественные конвейеры разработки — Basis Digital Energy был признан лучшим решением, набрав 275 баллов по шести критериям.

Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Власти готовятся открыть доступ к государственным данным для разработчиков ИИ

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Настоящее человекозамещение. Нейросети научились мгновенно разрабатывать полноценные процессоры на популярной в России архитектуре

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Microsoft придумала завуалированный способ избавиться от старейших сотрудников в США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще