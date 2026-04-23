Устройства «Рутокен» предотвращают несанкционированный запуск системы ПАК Damask

Компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и российский разработчик систем защиты информации «Дамаск Цифровая Безопасность» представили комплексное решение для обеспечения безопасности серверной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) Damask — это система нового класса безопасности, в основе которой положен криптографический метод динамической подмены данных, соединяющий в себе постквантовую стойкость, устойчивость к атакам методом перебора, шифрование с сохранением формата (format-preserving encryption) и высокую скорость обработки данных.

Интеграция аппаратных токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и ПАК Damask позволяет исключить возможность несанкционированного запуска системы: загрузка или перезагрузка сервера становится невозможной без физического подключения валидных токенов. Для старта системы необходимо подключить токен к USB-портам сервера. ПАК Damask считывает с токена криптографический ключ, расшифровывает словарь и запускает СЗБД (систему управления защищенной базы данных).

Использование подготовленных токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 обеспечивает новый уровень защиты на этапе загрузки системы, исключая несанкционированный доступ. Решение гарантирует соответствие строгим требованиям ИБ и устраняет риски компрометации данных на самом уязвимом этапе — старте системы.

Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив»: «Интеграция ПАК Damask с линейкой «Рутокен ЭЦП» 3.0 дает высокую степень защиты за счет физических токенов. Система просто не запустится, если токен будет не подключен к серверу. Это отличная защита от доступа третьих лиц и удаленных атак на этапе загрузки».

Другие материалы рубрики

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Вредонос для Android выдает себя за приложение Starlink, заражая устройства банковскими троянами и криптомайнерами

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15%

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще