Устройства «Рутокен» предотвращают несанкционированный запуск системы ПАК Damask

Компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и российский разработчик систем защиты информации «Дамаск Цифровая Безопасность» представили комплексное решение для обеспечения безопасности серверной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) Damask — это система нового класса безопасности, в основе которой положен криптографический метод динамической подмены данных, соединяющий в себе постквантовую стойкость, устойчивость к атакам методом перебора, шифрование с сохранением формата (format-preserving encryption) и высокую скорость обработки данных.

Интеграция аппаратных токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и ПАК Damask позволяет исключить возможность несанкционированного запуска системы: загрузка или перезагрузка сервера становится невозможной без физического подключения валидных токенов. Для старта системы необходимо подключить токен к USB-портам сервера. ПАК Damask считывает с токена криптографический ключ, расшифровывает словарь и запускает СЗБД (систему управления защищенной базы данных).

Использование подготовленных токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 обеспечивает новый уровень защиты на этапе загрузки системы, исключая несанкционированный доступ. Решение гарантирует соответствие строгим требованиям ИБ и устраняет риски компрометации данных на самом уязвимом этапе — старте системы.

Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив»: «Интеграция ПАК Damask с линейкой «Рутокен ЭЦП» 3.0 дает высокую степень защиты за счет физических токенов. Система просто не запустится, если токен будет не подключен к серверу. Это отличная защита от доступа третьих лиц и удаленных атак на этапе загрузки».