«Гамма Тех» зафиксировала рост спроса на комплексную миграцию с зарубежных САПР и переход к системным инженерным средам

Компания «Гамма Тех» (направление систем автоматизированного проектирования корпорации ITG) проанализировала обращения клиентов и запросы на внедрение САПР с начала 2026 г. На основе этих данных эксперты зафиксировали изменение спроса со стороны российских промышленных предприятий от точечной замены зарубежных решений к комплексной миграции инженерных контуров. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

Большую часть запросов на отечественные САПР формируют предприятия машиностроения, авиастроения и энергетического сектора, которые ранее использовали комплексные западные платформы. Поэтому их интерес сосредоточен на переходе с зарубежных CAD/CAM/CAE систем и интеграции отечественных решений в существующие инженерные процессы.

При этом заказчики все чаще ориентируются на построение полноценной инженерной среды на базе отечественной САПР и отходят от поиска аналогов отдельных инструментов. В большинстве проектов речь идет не только о замене CAD-систем, но и о создании единого цифрового контура предприятия, объединяющего проектирование, инженерный анализ и управление данными. Дополнительным фактором выступает необходимость обеспечения совместимости с накопленными архивами и проектной документацией, что напрямую влияет на архитектуру миграции. Отдельно фиксируется рост запросов на отраслевую адаптацию решений. В поступающих запросах все чаще звучит требование платформы, адаптированной под конкретные инженерные сценарии.

Значительная часть проектов сопровождается организационными и кадровыми сложностями. Среди типовых задач можно выделить обучение инженеров работе в новых системах, поддержку при миграции проектов и обеспечение совместимости с уже существующими корпоративными ИТ-системами.

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности
IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности цифровизация

Также в структуре обращений растет доля запросов, связанных с перспективными моделями использования САПР. Например, это интерес к облачным сценариям развертывания и к инструментам автоматизации инженерных расчетов, включая элементы, связанные с применением методов искусственного интеллекта для ускорения проектирования.

«Сегодня при выборе САПР предприятия оценивают не только базовую функциональность, а способность решений встраиваться в существующий ИТ-контур и поддерживать сквозные инженерные процессы. Все большее значение приобретают устойчивость работы на крупных проектах, производительность при сложных расчетах и гибкость настройки под отраслевые задачи. Именно эти параметры в ближайшей перспективе будут определять востребованность отечественных систем и их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешних рынках», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

Другие материалы рубрики

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности

За что мы платим? Россияне собрались массово бойкотировать подписки на сервисы – цены выше, контента меньше

«Волшебной таблетки не существует»: как российской компании подготовить склад к цифровой трансформации

«Киберпротект» представил «Кибер Бэкап» 18.5: рост производительности, защита нагруженных виртуальных сред, расширенные возможности управления и мониторинга

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

Мы подождем. Российские компании настроились годами пользоваться иностранным ПО и не импортозамещаться

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще