Жители Кировской области теперь могут приобрести SIM-карты МТС на «Авито»

На ресейл-платформе «Авито» запущен раздел, позволяющий пользователям из Кировской области удаленно приобретать SIM-карты ведущих операторов. В роли продавцов здесь выступают фирменные магазины телеком-компаний, работающих на территории региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Представители онлайн-площадки поясняют механизм: клиент выбирает подходящий номер и субъект России для подключения, после чего оформляет заказ в ближайшее отделение выдачи. Завершающий этап — подтверждение личности через портал «Госуслуги», что избавляет от необходимости личного визита в офис обслуживания.

Формат удаленной реализации SIM-карт на классических маркетплейсах (таких как Ozon) операторы связи осваивают с 2020 г. Если же говорить о сегменте ресейла, то пилотный проект по интеграции с этим каналом в 2025 г. провела компания МТС.

В МТС подчеркивают, что порядка трети (35%) всех подключений, будь то дистанционно или в розничной точке, вызваны заменой мобильного устройства на новое. Поскольку за техникой потребитель все чаще идет на «доски объявлений», выход в этот канал сбыта оценивается как закономерное развитие сервиса. Такой подход минимизирует временной промежуток между приобретением гаджета и началом его полноценного использования.

Согласно статистике «Авито», доля вторичного рынка в продажах смартфонов продолжает увеличиваться. Если в IV квартале 2025 г. она составляла 69%, то по итогам I квартала 2026 г. достигла отметки в 71%.