Воегурт, Кестым и Кожило: на цифровой карте Удмуртии появились новые точки

«МегаФон» запустил новые базовые станции в Балезинском районе Удмуртии. Инженеры оператора обеспечили доступ к мобильной связи для жителей населенных пунктов Воегурт, Кестым и Кожило. Теперь около 2 тыс. человек, проживающих на этой территории, могут совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно данным оператора, после запуска объектов связи объем голосового трафика в трех поселениях еженедельно увеличивается на 5–10%. Такой рост свидетельствует о том, что абоненты активно используют возможности для общения с родными, коллегами и различными службами.

Новые базовые станции сделали связь доступной и надежной как для местных жителей, так и для туристов. Одной из точек притяжения для любителей истории стала деревня Кестым. Путешественники приезжают сюда, чтобы познакомиться с бытом и обычаями чепецких татар, попробовать национальные блюда, посетить мечеть, которая является уникальным памятником архитектуры начала XX века.

«Мы видим, как важно для жителей сельских территорий иметь возможность свободно общаться, а рост трафика говорит о том, что людям нужна качественная связь. Запуск новых станций позволил закрыть эту потребность и дать возможность тысячам жителям Удмуртии быть на связи в любое время, независимо от погоды или времени суток», — отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Ранее оператор увеличил зону покрытия в деревне Котегово Балезинского района.

