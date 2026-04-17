В Москве испытали оптический кабель для авиации

Кабельный завод «Спецкабель» создал и успешно протестировал решение для авиационной техники. Проверка осуществлялась совместно с московским разработчиком бортовой аппаратуры. Тесты подтвердили, что кабель подходит для работы оборудования в верхних слоях атмосферы Земли. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва — ведущий индустриальный центр, где сосредоточены предприятия более чем из 20 отраслей промышленности. В частности, столица лидирует в производстве кабелей: по итогам 2025 г. выпуск продукции вырос в 2,9 раза по сравнению с 2024 г. Кабельный завод совместно с разработчиком бортовой аппаратуры успешно протестировал изделие для авиационной техники. Его срок службы в условиях экстремальных температур воздушного пространства достигает 30 лет», — отметил Анатолий Гарбузов.

Разработка создана столичным предприятием «Спецкабель». Изделие предназначено для применения в бортовых сетях по технологии SpaceFibre — инновационной системе сверхскоростной передачи данных. Она позволяет в реальном времени отображать и передавать критически важную информацию для контроля и управления летательными аппаратами.

«Ключевая особенность кабеля — его защитная оболочка, обладающая высокой стабильностью. Во время тестирований в лабораторных условиях она не деформировалась и не усаживалась при воздействии температуры до 125 градусов Цельсия. Более того, при длительном нагреве и охлаждении кабель сохранял свои параметры, не теряя механической прочности. По многим характеристикам кабель не уступает зарубежным аналогам, а по показателям растягивающей нагрузки и оптических потерь — даже превосходит», — сказал генеральный директор завода Алексей Ушаков.

Тестирования проходили в лаборатории АО «Центр «ВОСПИ» — разработчика волоконно-оптических устройств для жестких условий эксплуатации. Благодаря стандартизированным размерам и совместимости с авиационными оптическими соединителями он легко интегрируется в зарубежные системы.

Выводить на рынок новую продукцию заводу «Спецкабель» помогает город. Так, Москва заключила с предприятием офсетный контракт на производство 315 наименований кабельно-проводниковой продукции для использования в метрополитене. Также в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов компания возводит производственную площадку в Восточном административном округе столицы.

