Подтверждена совместимость «М1:Архив» и Postgres Pro 18

Postgres Professional и «ЕСМ-Консалтинг» объявляют о завершении полного цикла тестирования и подтверждают совместимость системы централизованного хранения документов «М1:Архив» с новейшей версией СУБД Postgres Pro 18. Это обновление переводит корпоративное хранение документов на новый уровень производительности, отказоустойчивости и соответствия современным требованиям информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

PostgresPro 18 стала одним из наиболее значимых релизов в истории СУБД. Интеграция ее функций в архитектуру «М1:Архив» позволила реализовать ряд ключевых возможностей для пользователей и администраторов ИТ-инфраструктуры.

Ключевые особенности перехода на Postgres Pro 18 для пользователей «М1:Архив»

Ускорение поиска и выдачи документов. Новая подсистема асинхронного ввода-вывода позволяет параллельно читать метаданные и индексы без блокировок, что критически важно при высокой нагрузке на архивные репозитории и массовых запросах на поиск.

Гарантированная целостность данных на всем жизненном цикле. Контрольные суммы страниц включены по умолчанию в СУБД PostgresPro 18, что обеспечивает раннее обнаружение аппаратных сбоев и «тихого» повреждения данных при долгосрочном архивном хранении.

Стабильная работа индексов. Нативная поддержка UUIDv7 обеспечивает временную сортировку идентификаторов документов. Это снижает фрагментацию индексов и ускоряет выполнение запросов к диапазонам данных, например, при работе с логами изменений или формировании отчетов по периодам.

Импортонезависимость

Прозрачная диагностика и мониторинг. Расширенные команды анализа выполнения запросов в СУБД PostgresPro 18 автоматически отображают и статистику ввода-вывода. Это упрощает оптимизацию производительности и импорт больших объемов документов в «М1:Архив».

«Переход на Postgres Pro 18 — это не просто техническое обновление, а качественный скачок в развитии корпоративного хранения документов. Благодаря глубокой интеграции «М1:Архив» с возможностями новой СУБД мы обеспечиваем бизнесу принципиально новый уровень производительности и надежности: поиск документов становится еще быстрее, а защита данных от сбоев — гарантированной. Совместимость этих продуктов позволяет компаниям уверенно строить полностью российский ИТ-ландшафт», — отметил Игорь Кнышев, технический директор «ЕСМ-Консалтинг».

«Подтверждение совместимости «М1:Архив» с Postgres Pro 18 — это закономерный этап развития интеграции между нашими продуктами. Новая версия СУБД открывает перед корпоративными заказчиками расширенные возможности для построения отказоустойчивых архивных систем, соответствующих актуальным требованиям к производительности и безопасности хранения данных», — сказал Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional.

