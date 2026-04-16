Разделы

ПО
|

«Нанософт» представила редактор для визуального программирования nanoNODE: автоматизация без кода в экосистеме nanoCAD

Компания «Нанософт» объявляет о выходе nanoNODE – специализированного редактора для визуального программирования в составе платформы nanoCAD 26. Он позволяет инженерам, проектировщикам и BIM/ТИМ-специалистам автоматизировать рутинные задачи без написания программного кода, с помощью наглядных нодовых (блоковых) схем, и создавать сложные алгоритмические модели. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

nanoNODE превращает разработку проектов в сборку логических цепочек из готовых нодов. Интуитивно понятный интерфейс и библиотека из более чем 370 элементов позволяют быстро автоматизировать задачи. Результат сразу фиксируется в чертеже с гарантией совместимости с нативными объектами САПР, стандартами оформления и последующей эксплуатацией созданных проектов.

Редактор встроен в Платформу nanoCAD 26, а также доступен для компонента «3D» и nanoCAD BIM Строительство – достаточно загрузить Платформу nanoCAD в соответствующей конфигурации, и nanoNODE загрузит расширенный состав нодов для программирования.

Плагин открывает возможности для перехода от ручного построения к алгоритмическому проектированию, экономя время на типовых задачах. Вместо того чтобы каждый раз чертить однотипные узлы вручную, достаточно создать алгоритм один раз – он сам генерирует нужные модели.

Вот что можно делать прямо в экосистеме nanoCAD

Меняете размеры – все перестраивается само. Задали формулу или подставили новые исходные данные – объекты и сборки обновляются автоматически. Ничего не нужно перечерчивать.

Повторяющиеся детали и узлы создаются в один клик. Написали скрипт для типового элемента – и получаете сколько угодно его вариантов без рутинной работы.

Строить геометрию, которую вручную не начертить. Алгоритм позволяет быстро и точно построить сложные зависимые конструкции, которые невозможно или неэффективно создавать вручную.

Делиться наработками с коллегами. Скрипты сохраняются и передаются внутри команды. Все работают по одним и тем же проверенным алгоритмам. А если нужно показать результат вне nanoCAD – можно выгрузить схему в PDF или PNG.

nanoNODE – это новый функционал, который уже входит в состав платформы nanoCAD. Действующие пользователи получают его бесплатно при обновлении до версии 26 (сборка 8611). Для знакомства с платформой nanoCAD доступна пробная версия на 15 дней.

Материалы для быстрого старта: руководство пользователя позволит разобраться в интерфейсе и научиться работать с компонентами nanoNODE, руководство доступно прямо внутри платформы nanoCAD: Лента → Справка → Документация (F1); набор демонстрационных скриптов поможет освоить базовые принципы визуального программирования и увидеть реальные кейсы автоматизации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

