HRM-платформа «ВиВорк» включена в реестр отечественного ПО

Интеллектуальная HRM-платформа нового поколения «ВиВорк» компании «Витте Консалтинг» (входит в ГК «Айтеко») включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России под регистрационным номером №32338. Об этом CNews сообщил представитель «Айтеко».

«ВиВорк» — это не просто HR-система, а единая платформа, которая собирает все процессы управления персоналом в одном интерфейсе и превращает их в целостный механизм, а не набор разрозненных инструментов.

Среди ключевых преимуществ решения – гибкость размещения (облако или сервер), глубокая интеграция с другими системами через API, встроенный ИИ-ассистент для аналитики и поддержки решений, модульная архитектура с возможностью кастомизации под нужды бизнеса, а также полное соответствие требованиям российского ПО без санкционных рисков.

«Включение «ВиВорк» в реестр отечественного ПО — важный шаг для нас и наших клиентов. «ВиВорк» изначально создавался не как еще одна HR-система, а как инструмент управления эффективностью команды, и включение в реестр подтверждает, что наше решение отвечает всем требованиям бизнеса, в том числе с точки зрения надежности и безопасности», — отметила Карина Акопова, Product Owner «ВиВорк», директор департамента сопровождения и развития бизнеса «Витте Консалтинг».

Платформа «ВиВорк» предлагает комплексный функционал для управления персоналом, включая инструменты для работы с пользователями и их правами доступа. Система позволяет регистрировать и администрировать учетные записи, назначать роли и настраивать уровни доступа для сотрудников.

Особое внимание уделено автоматизации учета рабочего времени через систему таймшитов – платформа фиксирует отработанные часы по проектам и задачам, упрощает процесс согласования отчетов, а также автоматизирует учет отсутствий персонала, таких как отпуска, больничные и другие виды неявок.

Для управления организационно-штатной структурой (ОШС) компания «ВиВорк» предоставляет инструменты для ее визуализации и редактирования, включая работу с функциональными и проектными подразделениями, а также внесение и согласование изменений в ОШС.

В платформе также реализованы современные подходы к обучению и развитию персонала: от создания образовательных программ и системы наставничества до мониторинга результатов обучения. Дополнительный модуль премирования и мотивации включает удобные инструменты для массового оформления премиальных выплат с интеграцией данных о рабочем времени и выполненных проектах.

Отдельный функционал посвящен управлению проектами – от постановки задач и планирования до контроля трудозатрат и анализа эффективности работы команд.

