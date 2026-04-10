«B2B-РТС» объявила ценовой диапазон и открыла книгу заявок на участие в IPO на Московской бирже

«B2B-РТС», российская электронная торговая платформа для бизнеса и государства, объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения обыкновенных акций с листингом на Московской бирже, а также о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO.

Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 112 руб. до 118 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации «B2B-РТС» от 20 млрд руб. до 21 млрд руб.

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции, принадлежащие действующим акционерам в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов пропорционально их долям владения акционерным капиталом «B2B-РТС». Размер пакета акций менеджмента, входящего в состав действующих акционеров, останется неизменным. При этом Совкомбанк планирует сохранить за собой существенную долю в акционерном капитале «B2B-РТС» и продолжит принимать участие в развитии бизнеса платформы.

Продающие акционеры планируют предложить к продаже 11,5% акционерного капитала Платформы, включая акции, предусмотренные для целей стабилизации, что в денежном эквиваленте соответствует размеру Предложения от 2,3 до 2,4 млрд руб. по нижней и верхней границам установленного ценового диапазона, соответственно.

Цена IPO будет установлена продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 10 апреля 2026 г., и завершится не позднее 16 апреля 2026 г.

В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером около 15% от базового размера предложения по цене IPO, который будет действовать в течение 30 календарных дней после даты начала торгов акциями на Московской бирже.

«B2B-РТС» и продающие акционеры примут на себя обязательства, ограничивающие размещение новых акций и отчуждение уже размещенных акций в течение 180 дней с даты начала публичных торгов акциями. Прочие действующие акционеры в лице менеджмента также примут на себя аналогичные обязательства.

Ожидается, что торги акциями на Московской бирже начнутся 17 апреля 2026 г. под тикером BTBR и ISIN RU000A104U43. Акции будут включены в котировальный список второго уровня Московской биржи.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, юридических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.

Параметры предложения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте «B2B-РТС».

Продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Ожидается, что сотрудники и партнеры Платформы могут получить приоритетную аллокацию.

Ожидается, что для целей определения аллокации розничным инвесторам: инвестор, подавший более десяти заявок, может не получить аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным и ИНН; минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться по итогам сбора заявок, но составит не менее 1 лота; максимальная аллокация одному розничному инвестору будет определяться продающими акционерами по итогам сбора заявок; аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого инвесторы будут участвовать в IPO.

Ожидается, что для целей определения аллокации институциональным инвесторам: институциональные инвесторы будут выставлять заявки по стратегиям доверительного управления и паевых инвестиционных фондов в биржевую книгу отдельными строками с соответствующими комментариями к заявкам; значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не будут установлены до закрытия сбора заявок и будут определяться только по итогам сбора заявок.

Генеральный директор и управляющий партнер «B2B-РТС» Кирилл Толчеев сказал: «За последние годы углубление цифровизации и развитие технологий серьезно меняют подходы к управлению бизнес-процессами. «B2B-РТС» стала одним из лидеров этой трансформации, построенной на создании актуальных качественных решений. Сегодня мы готовы к следующему шагу в продолжение нашей более чем 20-летней истории формирования рынка цифровых закупок и продаж уже в качестве публичной компании. Уверены, что взвешенный подход к оценке бизнеса, продуманная стратегия и привлекательная дивидендная политика в сочетании с операционными результатами дадут нашим будущим акционерам возможность преуспеть вместе с «В2В-РТС».

