Большинство сотрудников российских компаний недовольны своими офисами

Впервые проведено исследование, оценивающее качество рабочей среды в различных отраслях экономики и ее соответствие реальным потребностям сотрудников. Несмотря на значительный рост инвестиций компаний в это направление, офисы по-прежнему не успевают за меняющимися требованиями персонала, свидетельствуют данные Pridex и Ассоциации менеджеров. Сотрудникам не хватает разнообразия зон для решения как командных, так и индивидуальных задач, полноценной инфраструктуры для отдыха, а также современных технологий для управления пространством. Об этом CNews сообщили представители Pridex.

Средняя оценка удовлетворенности офисами составила лишь 4,9 из 10, говорится в отчете «Офис, в который хочется возвращаться: что ценят сотрудники разных индустрий». Наиболее низкой она оказалась в таких сферах, как реклама и медиа, ИT, а также FMCG.

Дмитрий Вишняков, управляющий директор Pridex: «Компании сегодня придерживаются системного и рационального подхода при создании офисов и их обновлении, чтобы каждый квадратный метр использовался максимально эффективно. Ключевой момент – соответствие пространства реальным потребностям персонала, которые значительно различаются в зависимости от отрасли. Так, популярность гибридного формата в ИT-сфере создает спрос на незакрепленные рабочие места, разнообразное зонирование, продвинутые цифровые решения. В то же время в промышленности придерживаются традиционной офисной модели, однако также проявляют интерес к технологиям. А в сфере профессиональных услуг акцент делается на досуговую инфраструктуру, позволяющую быстро восстановить силы между встречами. Наше исследование поможет бизнесу повысить отдачу от инвестиций в офис, создав пространство, которое обеспечит продуктивное взаимодействие между командами и высокую эффективность рабочих процессов».

Одной из ключевых потребностей, которую выявило исследование, стал «запрос на тишину». Сотрудники жалуются на нехватку зон для сосредоточенной работы, позволяющих максимально сконцентрироваться на собственных задачах. Например, тихие зоны есть в 36% офисов, тогда как лишь 12% участников опроса считают, что они не важны. Еще менее распространены телефонные кабины (13%) – при этом почти две трети респондентов назвали их необходимостью либо преимуществом. Дефицит пространств для сосредоточенной работы наиболее выражен в таких отраслях, как финансы, ИT, строительство и промышленность.

Не менее важной составляющей современной рабочей среды является инфраструктура для отдыха и благополучия сотрудников, где также сохраняется потенциал для развития. Так, лаундж-зоны хотели бы видеть в своих офисах 9 из 10 опрошенных – при этом фактически они есть менее чем у половины. Еще более высоким оказался спрос на корпоративные кафе или столовые непосредственно на территории офиса. Среди всех представленных в исследовании пространств – как рабочих, так и досуговых – именно они стали самыми востребованными.

Единственным непопулярным решением оказались зоны для занятий спортом: об их необходимости заявили всего 12% опрошенных. Запрос на инфраструктуру для отдыха наиболее выражен в сферах строительства и профессиональных услуг, однако в целом присутствует во всех отраслях.

Неотъемлемой частью рабочих пространств постепенно становятся и цифровые технологии, направленные на повышение комфорта сотрудников. Например, мобильное приложение сегодня есть в офисах у 45% респондентов: в топ-3 востребованных функций вошли подача заявок в сервисные службы, поиск коллег, а также бронирование переговорных. Кроме того, 7 из 10 опрошенных отметили наличие в их компаниях корпоративного портала со схожим функционалом.

Популярность также набирают различные решения для контроля и управления доступом: каждый четвертый сотрудник отметил возможность входа в офис с помощью смартфона, каждый пятый – с помощью лицевой биометрии. Наиболее редко встречающейся технологией стали умные системы управления освещением и климатом (16%) – при этом только 23% участников исследования считают, что они не важны.

Спрос на цифровые решения наиболее выражен в сферах ИT, промышленности и финансов. В последних двух особенно широко распространены технологии биометрического доступа (57% и 42% соответственно): большинство опрошенных из этих отраслей назвали наличие систем распознавания лиц в офисе преимуществом.

Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров: «Данные исследования наглядно демонстрируют смену парадигмы: современный офис перестает быть просто местом для выполнения обязанностей и превращается в стратегический актив, напрямую влияющий на эффективность и развитие бизнеса. По результатам исследования можно сделать вывод, что бизнес, инвестирующий в создание адаптивной среды без учета отраслевой специфики и реальных запросов сотрудников, рискует не получить отдачи от этих вложений. В ближайшие годы конкурентное преимущество получат те компании, которые смогут гибко сочетать технологичность, комфорт и отраслевую идентичность в своих офисных пространствах».

Методология: участие в исследовании приняли 400 респондентов – сотрудников российских и международных компаний, являющихся членами Ассоциации менеджеров, с выручкой от 500 млн рублей и штатом от 100 человек. Выводы основаны на сравнении фактического наполнения офисов с актуальными запросами персонала. Участникам было предложено выделить те пространства и технологии, которые уже есть в их офисах, а также оценить, какие решения они считают необходимостью, какие – скорее дополнительным преимуществом, а какие не важны в принципе (вне зависимости от их наличия). В свою очередь удовлетворенность офисом оценивалась по таким критериям, как разнообразие пространств для работы и отдыха, а также технологичность.