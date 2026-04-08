Bell Integrator FabricaONE.AI модернизировала ИТ-инфраструктуру контакт центра российского банка

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о завершении проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры контакт центра крупного российского банка. Заказчик в сжатые сроки получил масштабируемое отказоустойчивое решение, помогающее сократить операционные издержки.

Банк принял решение модернизировать свой контакт-центр в целях повышения скорости и качества обслуживания на фоне роста клиентской базы. Кроме того, необходимо было обеспечить технологическую независимость важных ИТ-систем от иностранного ПО. Действующая CRM-система от зарубежного вендора не могла обеспечить требуемый уровень надежности, так как имела ограничения в технической поддержке, возможности обновления и расширения функционала.

Специалисты Bell Integrator перенесли бизнес-процессы контакт-центра банка на новое решение и выполнили полную миграцию данных. Переход был реализован бесшовно, с параллельной работой старой и новой систем, что дало возможность заказчику не останавливать важные для бизнеса клиентские сервисы.

Эксперты компании всего за 9 месяцев создали полноценный функционал контакт-центра, состоящий из двух личных кабинетов (ЛК). ЛК администратора содержит бизнес-функции по администрированию справочников. ЛК оператора поддерживает следующие бизнес-функции: регистрация тематик; CTI-панель; работа с лидами/заявками; работа с организациями; подключение продуктов; отправка SMS/Email.

Реализация проекта обеспечила заказчику независимость от проприетарного программного обеспечения, а для технической поддержки обновленного контакт-центра достаточно небольшой команды специалистов. Кроме того, созданный продукт полностью соответствует требованиям законодательства РФ по безопасности и импортозамещению.

Результатом работы команды Bell Integrator FabricaONE.AI стало создание отказоустойчивого решения с увеличенной пропускной способностью каналов коммуникаций, которое легко масштабируется и дорабатывается под нужды банка. Заказчик получил не только экономию вычислительных ресурсов и снижение расходов на оплату лицензий и технической поддержки иностранного ПО, но и сокращение операционных издержек.

«Модернизация контакт-центра — это лишь первый шаг в рамках масштабного технологического обновления. Мы применили лучшие технические практики, которые теперь можно экстраполировать на все остальные функциональные блоки. В результате банк получает не просто замену системы, а гибкую и независимую функциональность, способную оперативно реагировать на нужды клиентов и развиваться без внешних ограничений», – сказал Дмитрий Звездов, руководитель проекта Bell Integrator.