Холдинг «Цикада» нарастил выручку на 38% по итогам 2025 года

Холдинг «Цикада» объявил о том, что увеличил выручку на 38% по итогам 2025 г. В сравнении с 2024 она составила 6,2 млрд руб. Компания в очередной раз превысила показатели предыдущего года и удвоила количество заказчиков по направлению информационной безопасности.

«Рост выручки по результатам 2025 г. обусловлен повышением спроса на продукты и услуги информационной безопасности. Только за данный отрезок времени количество проектов увеличилось почти вдвое. Кроме того, компания вышла на стабильный доход от реализации ПАКов, выпускаемых под собственной торговой маркой для госсектора и крупного бизнеса. В планах на предстоящий год стоит сразу несколько ключевых задач – продолжить рост в части развития киберустойчивости ключевых заказчиков, запустить продажи СДЗ «Биоключ» и развивать профильные компетенции через усиление взаимодействия с вузами», – сказал генеральный директор холдинга «Цикада» Александр Колосов.

В 2025 г. холдинг завершил ряд крупных проектов для государственных организаций и крупного бизнеса. Среди ключевых заказчиков холдинга: «Мосводоканал», ФГУП «Охрана» Росгвардии, «Мосинжпроект», Комитет по информатизации и связи правительства Санкт-Петербурга, Социальный Фонд России.

«Холдинг в очередной раз показывает стабильный рост финансовых показателей, который опережает средние темпы рынка. «Цикада» обеспечивает безопасность от физических и цифровых угроз, при этом используя преимущественно комплексный подход к защите интегрируя лучшие решения – это главное преимущество перед конкурентами. В 2026 г. компания планирует выйти на новые рынки, расширить представительство в регионах России и увеличить продажи собственных продуктов, пройдя сертификацию регуляторов», – сказала заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу холдинга «Цикада» Юлия Воробьева.

Ранее холдинг «Цикада» сообщил о подписании договора о сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) и завершении разработки новой линейки аппаратно-программных средств доверенной загрузки «Биоключ», построенной на единой технологической платформе.