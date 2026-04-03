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Ц1 ЦИКАДА Инфотактика Биоключ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.04.2026 Холдинг «Цикада» нарастил выручку на 38% по итогам 2025 года 1
08.10.2025 Холдинг «Цикада» выводит на рынок новое семейство средств доверенной загрузки «Биоключ» для защиты критической инфраструктуры России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ц1 и организации, системы, технологии, персоны:

Ц1 - ЦИКАДА 12 2
Ц1 - ЦИКАДА - Инфотактика 19 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 17 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии 15 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Моноблок - Monoblock PC 1115 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Колосов Александр 24 2
Воробьева Юлия 3 1
Жуков Игорь 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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