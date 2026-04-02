Минцифры: родители каждого третьего первоклассника уже подали заявление в школу на «Госуслугах»

Приёмная кампания во всех школах страны только началась, а на 15:00 2 апреля по Москве на «Госуслугах» подано уже более 488 тыс. заявлений в 1 класс. Родители записали уже каждого третьего будущего первоклассника из тех, кому доступен сервис на портале. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Каждое третье заявление в 1 класс подано на основе заранее подготовленного черновика, который можно было отправить уже в первые секунды после начала записи.

С какой скоростью подавали заявления: 23 заявления — между нулевой и первой секундой; 636 заявлений — в первую секунду.

Максимальная нагрузка была зафиксирована в Самарской области— там заявления в 1 класс поступали со скоростью 1418 операций в секунду.

В каких регионах больше всего заявлений: Свердловская область — 34,5 тыс.; Санкт-Петербург — 26,3 тыс.; Татарстан — 18,9 тыс.; Самарская область — 18,7 тыс.; Челябинская область — 17,9 тыс.

Родители детей с льготами и живущих по адресу прикрепления к школе в 17 тестовых регионах подали более 271 тыс. заявлений. Они могли не только создать черновик, но и выбрать автоматическую отправку заявления. Функцией воспользовались почти в 57% случаев. Самая популярная льгота — обучение в школе брата или сестры.

Кого записывали в 1 класс: 49% — девочки; 51% — мальчики.

Кто подавал заявления: 89% — мамы; 11% — папы.

Школа примет решение о возможности зачисления после завершения приёмной кампании — до 30 июня записывают тех, у кого есть льготы, и в школы по месту жительства. Уведомление о записи появится в личном кабинете на «Госуслугах». Вторая волна записи стартует 5 сентября: подать заявление можно будет в любую школу, где останутся свободные места.

Запись ребёнка в 1 класс на «Госуслугах» доступна во всех регионах России, кроме Москвы, Московской области и Донецкой Народной Республики.