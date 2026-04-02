ФРИИ запустил ИИ-аналитика заявок на инвестиции

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявил о запуске ИИ-агента для первичной обработки заявок на инвестиции.

Для начальной оценки инвестиционной привлекательности стартапов и обработки заявок на финансирование ФРИИ разработал ИИ-помощника — специальный сервис, который дает командам первую обратную связь по каждому из разделов презентации проекта и предлагает улучшить проседающие пункты, как настоящий инвестиционный аналитик.

ИИ-агент определяет домены разбора презентации (бизнес-модель, тип клиентского сегмента и т.д.) и, с учетом доменной связки, может обращаться к базе данных ФРИИ, чтобы продолжить изучение уже через призму конкретного сегмента (например, b2c), конкретной модели (например, SaaS).

По итогам ИИ-анализа стартап может скорректировать заявку и получить уже живой ответ от инвестиционного менеджера ФРИИ.

Ожидается, что скорость реакции на первое обращение за финансированием вырастет в десятки раз.

Максим Штейгервальд, директор по инвестициям ФРИИ, сказал: «Наш ИИ-агент опирается на знания, которые накоплены во ФРИИ в работе с технологическими компаниями ранних стадий, и на нашу обширную специализированную базу данных: записи инвестиционных комитетов, диагностических сессий, аналитические отчеты – все это хранится в виде связанных фактов. Поэтому ИИ-агент имеет свою специфику мышления и оценок. Каждый его ответ проверяется системой на полноту, точность, релевантность и согласованность, так что его не приходится адаптировать. Отдельное внимание мы уделили способности искать в презентациях стартапов аномалии и расхождения между тезисами и гипотезами. В дальнейшем научим ИИ-помощника делать модели и прогнозы».

С начала текущего года ФРИИ расширил финансирование ИТ-стартапов ранних стадий и снизил пороговые критерии для получения инвестиций: если раньше на инвестиции ФРИИ могли претендовать команды с готовым продуктом и ежемесячной повторяемой выручкой от 500 тыс. руб., то сейчас, на фоне обмелевшего рынка молодых ИТ-компаний, инвестор готов вкладываться в технологические проекты на самом раннем этапе: до 35 млн руб., если эксперты ФРИИ посчитают идею перспективной, способной в будущем вывести стартап в нишевые лидеры.

В 2025 г. 15 стартапов привлекли инвестиции от ФРИИ на общую сумму свыше 0,5 млрд руб.

