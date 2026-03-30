ITFB Group усиливает направление по внедрению ERP-систем для крупного бизнеса

ITFB Group расширяет экспертизу в области внедрения платформенных решений для крупных предприятий, консолидируя компетенции в рамках направления ITFB Core. Ключевыми для команды станут работы с системами «» и «Галактика», а также поддержка и миграция с решений SAP. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Основная задача направления — закрыть потребности компаний в автоматизации типовых бизнес-процессов, например, бухгалтерского и управленческого учета, кадрового делопроизводства, управления производством, ремонтами и оборудованием.

Команда ITFB Core объединяет специалистов, которые глубоко погружены в специфику бизнес-процессов крупных корпораций, и владеют необходимой экспертизой для реализации этих задач на российских платформах. Это позволяет решать задачи кастомизации там, где стандартный функционал не покрывает потребности уникальных производств или особенности учета.

За плечами команды 20 лет — участие в крупных проектах для лидеров ключевых отраслей экономики: нефтегазового сектора, агропромышленного комплекса, ритейла и металлургии. Совокупный опыт команды в сфере внедрения ERP-систем превышает 25 лет.

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов ит в банках

«Крупный бизнес привык к высоким стандартам взаимодействия, четкому разделению зон ответственности и глубокой проработке методологии. Когда перед госкорпорациями встала задача миграции и адаптации решений, успех сопутствовал именно тем командам, где работали специалисты с “большой” интеграционной культурой, — сказал Юрий Евтушик, директор направления ITFB Core. — Наша команда сформирована из таких профессионалов. Мы понимаем, как устроены бизнес-процессы компаний: бухгалтерский учет, логистика, производство, налогообложение. Это позволяет выстраивать диалог с заказчиком на одном языке и предлагать решения, которые действительно работают в его специфике».

Основными заказчиками ITFB Core станут компании крупного бизнеса, включая коммерческие структуры и государственные корпорации, которым необходима трансформация бизнеса через внедрение и поддержку платформенных решений.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/