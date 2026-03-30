ITFB Group усиливает направление по внедрению ERP-систем для крупного бизнеса

ITFB Group расширяет экспертизу в области внедрения платформенных решений для крупных предприятий, консолидируя компетенции в рамках направления ITFB Core. Ключевыми для команды станут работы с системами «1С» и «Галактика», а также поддержка и миграция с решений SAP. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Основная задача направления — закрыть потребности компаний в автоматизации типовых бизнес-процессов, например, бухгалтерского и управленческого учета, кадрового делопроизводства, управления производством, ремонтами и оборудованием.

Команда ITFB Core объединяет специалистов, которые глубоко погружены в специфику бизнес-процессов крупных корпораций, и владеют необходимой экспертизой для реализации этих задач на российских платформах. Это позволяет решать задачи кастомизации там, где стандартный функционал не покрывает потребности уникальных производств или особенности учета.

За плечами команды 20 лет — участие в крупных проектах для лидеров ключевых отраслей экономики: нефтегазового сектора, агропромышленного комплекса, ритейла и металлургии. Совокупный опыт команды в сфере внедрения ERP-систем превышает 25 лет.

«Крупный бизнес привык к высоким стандартам взаимодействия, четкому разделению зон ответственности и глубокой проработке методологии. Когда перед госкорпорациями встала задача миграции и адаптации решений, успех сопутствовал именно тем командам, где работали специалисты с “большой” интеграционной культурой, — сказал Юрий Евтушик, директор направления ITFB Core. — Наша команда сформирована из таких профессионалов. Мы понимаем, как устроены бизнес-процессы компаний: бухгалтерский учет, логистика, производство, налогообложение. Это позволяет выстраивать диалог с заказчиком на одном языке и предлагать решения, которые действительно работают в его специфике».

Основными заказчиками ITFB Core станут компании крупного бизнеса, включая коммерческие структуры и государственные корпорации, которым необходима трансформация бизнеса через внедрение и поддержку платформенных решений.