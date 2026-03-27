МТС добавила ИИ-ассистентов для учебы и создания изображений в тариф «Риил»

МТС объявила о запуске новых ИИ-ассистентов для помощи в учебе и создании изображений – «ИИ-Ментора» и «ИИ-Генератора» – в молодежном тарифе «Риил». Также в чат-боте появилась функция обработки файлов внутри трех сценариев. Теперь файлы, фото или скриншоты можно загрузить в сценариях «Хочу поболтать», «Хочу спросить» и в «ИИ-Ментора» по соответствующей тематике.

Ранее чат-бот мог обрабатывать только текстовые запросы пользователя, теперь обрабатывает и визуальные. Если нужно сделать краткую сводку файла, бот считает текст из документа при емком запросе к нему. Ограничение загрузки файла – до 10 МБ.

Для создания изображения «ИИ-Генератору» достаточно нескольких предложений с указанием желаемого стиля. Для абонентов «Риил» количество генераций в день или месяц не ограничено в отличие от большинства известных ИИ-генераторов.

Еще один ассистент, «ИИ-Ментор», создан для эффективного усвоение информации. Если студент пропустил лекцию, но получил конспект своего одногруппника, он может загрузить документ в бот и получить расширенную сводку с пояснениями терминов, концепций. Тот же принцип соблюдается при подготовке к тесту или контрольной работе. Если у школьника есть страницы учебника или темы для предстоящей работы, «ИИ-Ментор» сделает выжимку главных тезисов, на которые стоит обратить внимание, и распишет темы доходчиво. При этом ассистент не дает верные ответы на загруженный тест для самостоятельной подготовки. Учащийся получает возможность увидеть точки роста при подготовке в случае допущенных ошибок и подтянуть плохо усвоенные темы без репетитора. Ментор может проверить написанную работу, подобрать выжимку для повторения, стимулируя ученика на самостоятельное повторение с удобным инструментом.

«Сегодня искусственный интеллект проникает во все сферы жизни, в том числе и в учебный процесс. Исследования НИУ ВШЭ показывают, что около 90% студентов и более 60% школьников в России используют нейросети для учебы. ИИ ускоряет процесс создания проектов и подготовки домашнего задания, но в то же время не всегда стимулирует развитие аналитических способностей. Поэтому мы создали внутри тарифа «Риил» такие сервисы, которые помогут школьникам в развитии их творческих навыков и критического мышления», — сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к серьезным экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. В таких случаях следует обращаться к квалифицированным преподавателям. Тем не менее, ИИ-ассистент МТС может помочь с задачей усвоения и структуризации учебного материала в течение четверти или семестра.