ИИ-ассистенты без ограничения по количеству генераций стали доступны молодежи Коми

ПАО «МТС» запустила новых ИИ-ассистентов для помощи в учебе и создании изображений, «ИИ-Ментора» и «ИИ-Генератора», в молодежном тарифе РИИЛ. Количество генераций изображений в день или месяц для абонентов РИИЛ не ограничено. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ранее чат-бот мог обрабатывать только текстовые запросы пользователя, теперь обрабатывает и визуальные. Например, если нужно сделать краткую сводку файла, бот считает текст из документа при емком запросе к нему. Ограничение загрузки файла – до 10 Мб.

Для создания изображения «ИИ-Генератору» достаточно нескольких предложений с указанием желаемого стиля. Для абонентов РИИЛ количество генераций в день или месяц не ограничено в отличие от большинства известных ИИ-генераторов.

Также в чат-боте появилась функция обработки файлов внутри трех сценариев. Теперь файлы, фото или скриншоты можно загрузить в сценарии «Хочу поболтать», «Хочу спросить» и в «ИИ-Ментора» по соответствующей тематике.

«ИИ-Ментор», создан для эффективного усвоения информации. Например, если студент пропустил лекцию, но получил конспект своего одногруппника, он может загрузить документ в бот и получить расширенную сводку с пояснениями терминов, концепций. Или если у школьника есть страницы учебника или темы для предстоящей работы, «ИИ-Ментор» сделает выжимку главных тезисов, на которые стоит обратить внимание, и распишет темы доходчиво. При этом ассистент не дает верные ответы на загруженный тест для самостоятельной подготовки. Учащийся получает возможность увидеть свои ошибки и подтянуть плохо усвоенные темы без репетитора. «Ментор» может как проверить написанную работу, так и подобрать выжимку для самостоятельного повторения.

«Сегодня ИИ-ассистенты становятся повседневным инструментом для учебы и саморазвития. Они помогают не только быстрее работать с информацией, но и снижают нагрузку на молодежь – упрощают подготовку к занятиям, структурируют материал и позволяют учиться в комфортном темпе. Это особенно важно для школьников и студентов, которые сталкиваются с большим объемом информации и высоким уровнем стресса. Ранее мы уже запускали решения, направленные на ментальную поддержку пользователей, и сегодня развиваем направление искусственного интеллекта, объединяя образовательные и сервисные функции в одном цифровом помощнике», – сказал директор МТС в Республике Коми Александр Самуйлов.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к серьезным экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. В таких случаях следует обращаться к квалифицированным преподавателям. Тем не менее, ИИ-ассистент МТС может помочь с задачей усвоения и структуризации учебного материала в течение четверти или семестра.

