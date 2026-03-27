Gamemax представила блоки питания серии Max PB ATX 3.1 80 Plus Bronze

Gamemax, производитель компонентов для ПК, корпусов и блоков питания, представила блоки питания серии Max PB с сертификацией 80Plus Bronze.

Серия Gamemax Max PB соответствует требованиям последней спецификации Intel ATX 3.1 и эффективно справляется с высокими нагрузками видеокарт нового поколения, сохраняя высокую стабильность и производительность. Блоки питания серии Max PB, изготовлены с применением высококачественных компонентов, сочетают надёжность и доступность для сборок ПК начального и среднего сегментов.

Серия Max PB, полностью соответствующая стандартам Intel ATX 3.1, отлично подойдёт для сборки современного ПК. Блоки питания способны «переварить» скачки энергопотребления до 200% для системы и до 300% для видеокарты.

Старшие модели серии Gamemax Max PB — 750 Вт и 850 Вт — оснащены встроенными разъемами 12V-2x6 для совместимости с видеокартами последнего поколения. Прямое подключение обеспечивает стабильную и эффективную подачу питания для видеокарт Nvidia RTX, избавляя от необходимости использования адаптеров.

В Max PB используются исключительно высококачественные японские конденсаторы от компаний Rubycon, Nippon-Chemicon и Nichicon. Они отличаются превосходной надежностью и долговечностью, что благотворно влияет на стабильность и срок службы блока питания.

Контактная часть разъёмов в блоках питания Max PB изготовлена из 100% чистой меди, что повышает проводимость и снижает потери мощности. Также это способствует повышению стабильности и более эффективной подаче электроэнергии даже при длительной высокой нагрузке.

Блоки питания оснащаются бесшумным вентилятором на гидравлических подшипниках с интеллектуальным контролем температуры, который рассчитан на 40 тыс. часов беспрерывной работы при температуре 40°C. Вентиляторы обеспечивают оптимальные условия охлаждения при сохранении низкого уровня шума в течение длительного времени эксплуатации.

Линейка Max PB соответствует современным стандартам безопасности, включая 3C, блоки питания оснащены следующими системами защиты: OPP, UVP, OTP, OCP, SCP, NLP, и SIP.

Серия блоков питания Gamemax PB поставляется с гарантией производителя на 3 года. Доступны следующие модели: Max P550B; Max P650B; Max P750B; Max P850B.