Разделы

Техника
|

Gamemax представила блоки питания серии Max PB ATX 3.1 80 Plus Bronze

Gamemax, производитель компонентов для ПК, корпусов и блоков питания, представила блоки питания серии Max PB с сертификацией 80Plus Bronze.

Серия Gamemax Max PB соответствует требованиям последней спецификации Intel ATX 3.1 и эффективно справляется с высокими нагрузками видеокарт нового поколения, сохраняя высокую стабильность и производительность. Блоки питания серии Max PB, изготовлены с применением высококачественных компонентов, сочетают надёжность и доступность для сборок ПК начального и среднего сегментов.

Серия Max PB, полностью соответствующая стандартам Intel ATX 3.1, отлично подойдёт для сборки современного ПК. Блоки питания способны «переварить» скачки энергопотребления до 200% для системы и до 300% для видеокарты.

Старшие модели серии Gamemax Max PB — 750 Вт и 850 Вт — оснащены встроенными разъемами 12V-2x6 для совместимости с видеокартами последнего поколения. Прямое подключение обеспечивает стабильную и эффективную подачу питания для видеокарт Nvidia RTX, избавляя от необходимости использования адаптеров.

В Max PB используются исключительно высококачественные японские конденсаторы от компаний Rubycon, Nippon-Chemicon и Nichicon. Они отличаются превосходной надежностью и долговечностью, что благотворно влияет на стабильность и срок службы блока питания.

Контактная часть разъёмов в блоках питания Max PB изготовлена из 100% чистой меди, что повышает проводимость и снижает потери мощности. Также это способствует повышению стабильности и более эффективной подаче электроэнергии даже при длительной высокой нагрузке.

Блоки питания оснащаются бесшумным вентилятором на гидравлических подшипниках с интеллектуальным контролем температуры, который рассчитан на 40 тыс. часов беспрерывной работы при температуре 40°C. Вентиляторы обеспечивают оптимальные условия охлаждения при сохранении низкого уровня шума в течение длительного времени эксплуатации.

Линейка Max PB соответствует современным стандартам безопасности, включая 3C, блоки питания оснащены следующими системами защиты: OPP, UVP, OTP, OCP, SCP, NLP, и SIP.

Серия блоков питания Gamemax PB поставляется с гарантией производителя на 3 года. Доступны следующие модели: Max P550B; Max P650B; Max P750B; Max P850B.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/