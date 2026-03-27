Дмитрий Григоренко: Стартовал новый отбор особо значимых ИТ-проектов, претендующих на гранты

Правительство запустило новую волну отбора особо значимых проектов индустриальных центров компетенций. Это ключевые инициативы по доработке и внедрению отечественных ИТ-решений, направленные на импортозамещение зарубежного программного обеспечения. На их реализацию компании могут получить грантовое софинанирование в размере до 50% от стоимости проектов. Возможный размер гранта составляет от 100 млн до 2 млрд руб. (оператор выдачи грантов – РФРИТ). Курирует развитие ИТ-рынка и импортозамещение ИТ-решений заместитель председателя Правительства России – руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко. Об этом CNews сообщили представители Аппарата Правительства России.

Конкурс проходит по обновленным правилам. Так, например, в этом году был упрощен порядок подачи заявок и сокращен перечень необходимых документов. Также был увеличен срок подготовки детализированного технического задания, календарного плана и сметы проекта – до трех месяцев с момента присвоения проекту статуса особо значимого. Кроме того, для участников особо значимых проектов упрощается механизм подачи отчетности – вводится принцип «одного окна» (через РФРИТ). Это позволит компаниям сосредоточиться на разработке продуктов, а не на бюрократических процедурах.

Приоритет в рамках конкурса по-прежнему отдается проектам с высоким потенциалом тиражирования – то есть ИТ-решениям, которые востребованы не только у одного заказчика, а пользуются спросом сразу у нескольких компаний и могут быть масштабированы в рамках всей отрасли. Таким образом, государство ориентируется на поддержку продуктов для широкого круга компаний. При оценке проектов дополнительные баллы начисляются при подтверждении потенциала тиражирования ИТ-решения со стороны четырех и более заказчиков.

Оценка выручки и возврата налогов также являются ключевыми критериями отбора и рассматриваются как индикаторы реального спроса: чем выше потенциал продаж ИТ-решения, тем больше вероятность, что оно действительно необходимо рынку. Такой подход позволяет повысить отдачу от грантов и направить ресурсы на разработки, которые будут активно внедряться и тиражироваться.

Дополнительным фактором приоритизации остается использование технологий искусственного интеллекта. Проекты с ИИ-компонентом получают преимущество как наиболее перспективные с точки зрения технологического развития и конкурентоспособности.

«Мы последовательно донастраиваем механизм поддержки особо значимых проектов, опираясь на практику предыдущих отборов. В новой волне акцент сделан не только на потенциале тиражирования, но и на удобстве взаимодействия компаний-заказчиков с государством. Так, мы упростили порядок подачи заявок и оптимизировали отчетность. Цель в том, чтобы компании сосредоточили усилия на разработке отечественных и востребованных для всей отрасли цифровых решений, сократив избыточную административную нагрузку», — сказал Дмитрий Григоренко.

Прием заявок продлится до 27 апреля, решение о поддержке будет вынесено до конца мая. Заявки могут подать только организации, внедряющие ПО. Участие в конкурсе может принять как единый заказчик проекта, так и консорциум заказчиков (объединение компаний в целях софинансирования совместной доработки решения для общего использования).

