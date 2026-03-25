Интернет пропал — доставка продолжается. Технология MBLE Mesh (Bluetooth Mesh) решает проблему отсутствия связи у курьеров

Компания «Мастер Деливери» — разработчик цифровой платформы для управления доставкой на «последней миле» — представила решение на базе собственной Mesh-инфраструктуры, при помощи которого службы доставки могут сохранять операционную работу без стабильного интернет-соединения. Об этом CNews сообщили представители «Мастер Деливери».

«Мы долго строили логистику, исходя из предположения, что интернет есть всегда. Но реальность изменилась: сегодня устойчивость к сбоям связи становится базовым требованием к платформе доставки», — сказал генеральный директор «Мастер Деливери» Олег Ряженов-Симс.

В доставке на последней миле курьерские приложения, системы маршрутизации, трекинг заказов — все обычно завязано на постоянный онлайн-доступ. Даже кратковременный разрыв соединения зачастую парализует операционную доставку, а системное отключение беспроводного интернета может обернуться катастрофой для бизнеса: курьеры теряют доступ к заявкам, маршрутам и статусам, а операторы — контроль над исполнением заказов. В ответ сложившуюся ситуацию компания «Мастер Деливери» интегрировала работу цифровой платформы с собственной Mesh-сетью (MBLE Mesh), которая позволяет устройствам внутри системы обмениваться данными напрямую — без постоянного подключения к интернету.

В отличие от классической модели, где каждое устройство зависит от центрального сервера, Mesh-подход создает распределенную сеть в рамках которой находясь в радиусе до ~ 50 метров мобильные устройства курьеров обмениваются данными. За счет этого заказы, статусы и события синхронизируются без интернета. И как только хотя бы одно устройство выходит в онлайн – данные уходят на центральный сервер и автоматически раздаются по всей курьерской сети. Таким образом система работать даже при частичном или полном отсутствии интернета. И фактически речь идет о переходе от «онлайн-зависимой» логистики к гибридной, устойчивой инфраструктуре.

«Mesh-сеть — это не просто технологический эксперимент, а ответ на реальную операционную боль рынка. Если курьер не может работать без интернета — это слабое место всей бизнес-модели», — сказал глава компании.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Интеграция Mesh-сети в систему управления доставкой позволяет сохранять ключевые процессы, такие как доступ курьеров к заказам и маршрутам, выполнение и закрытие доставок, обновление статусов а также базовую маршрутизацию и операционные решения. Это особенно критично для компаний, специализирующихся на доставке готовой еды и продуктов питания, где скорость и предсказуемость времени — ключевые факторы клиентского опыта.

«Рынок привык конкурировать за минуты и стоимость доставки. Но в текущей ситуации не менее важным фактором становится устойчивость работы в условиях отключения интернета. Сегодня побеждает тот, кто может доставлять не только быстро, но и не оглядываясь на наличие сети», — сказали в «Мастер Деливери».

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

OpenAI отказывается от неудачного приложения по нейрогенерации видео Sora

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

В России вслед за суверенным Рунетом создадут суверенный ИИ

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/