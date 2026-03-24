Абитуриенты Прикамья могут принять участие в онлайн-отборе в ГИТИС

ПАО «МТС» совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте регистрации в Пермском крае на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ из Пермского края пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» 6 и 7 апреля. Лучшие участники отбора будут рекомендованы для прохождения последующих этапов поступления в ГИТИС – крупнейший театральный вуз Европы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сотрудничество МТС и ГИТИСа в рамках образовательного проекта «Поколение М» дает возможность абитуриентам из Пермского края попробовать свои силы в первичном отборе на актерский факультет столичного вуза. Творческую онлайн-встречу и цифровые консультации проведет старший преподаватель кафедры мастерства актёра ГИТИСа Андрей Станиславович Оганян. Для участия в онлайн-отборе необходима обязательная регистрация. Заявки могут подавать абитуриенты, проживающие в любом населенном пункте Пермского края.

Для участия в онлайн-отборе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений, которые получат аттестат в 2026 г., а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Поступающие должны подготовить к прослушиванию репертуар из нескольких литературных произведений различных жанров, включая басню, стихотворение и отрывок прозы. Также педагоги могут предложить спеть песню на собственный выбор или исполнить танец. Для помощи абитуриентам перед началом прослушиваний организаторы проведут специальный мастер-класс, который поможет ребятам подготовиться и настроиться перед онлайн-отбором.

«МТС стремится создавать равные возможности для талантливых ребят независимо от того, в каком городе они живут. Онлайн-отборы в ГИТИС стали для Прикамья доброй традицией: наши ребята участвуют в них постоянно и с каждым годом показывают всё более высокий уровень подготовки. У нас уже есть примеры успешного прохождения отбора в разные годы. Уверена, что в этом сезоне абитуриенты из Пермского края вновь достойно проявят себя», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

«Для нас всегда было важно иметь возможность отыскать таланты за пределами Москвы. И больше половины студентов ГИТИСа – ребята из регионов нашей большой страны. Поэтому так ценим мы сотрудничество с МТС. Благодаря МТС каждый год мы выезжаем в несколько регионов и проводим там очные туры. Онлайн-отбор – исключительный формат, который мы больше нигде и ни с кем не практикуем, но мы видим, как развивается год от года цифровая платформа МТС Линк и верим, что в какой-то момент она позволит увидеть каждого абитуриента как живого. Но уже сегодня мы обращаем внимание на то, что участники онлайн-отборов в итоге доходят до конкурса, а есть и те, кто счастливо учится в ГИТИСе», – сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/