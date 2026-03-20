Обновленная BI.Zone Secure SD-WAN позволяет повысить устойчивость и предсказуемость работы сети

Платформа для построения распределенной сети с централизованным управлением BI.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

Бизнес все чаще строится по территориально-распределенной модели. Компании стремятся быстро тиражировать сети по корпоративным филиалам и дата-центрам, минимизируя простои. При этом регуляторные требования и внутренние политики требуют более сегментированного контроля доступа и прозрачности аудита.

В новом релизе платформы BI.Zone Secure SD-WAN отражены ключевые тренды SD-WAN-рынка: масштабируемость и быстрая инсталляция, усиление контроля доступа и аудита, устойчивость и предсказуемость работы инфраструктуры, а также повышение доступности и удобства интеграций через хорошо документированные API.

В рамках обновления появились следующие возможности:

Массовое создание объектов (Mass entity creation). Теперь, один раз импортировав CSV‑файл, можно создать множество клиентских устройств (CPE), сетей и правил межсетевых экранов. Процесс выполняется асинхронно, виден статус выполнения, доступна выгрузка результатов и оперативное устранение ошибок. Это ускоряет развертывание сети и уменьшает риск простоев.

Наличие роли «ИБ-аудитор». Безопасность и контроль стали прозрачнее: введена отдельная роль «ИБ-аудитор» с доступом только к разделу API gateway audit. Это снижает риск несанкционированного доступа к другим разделам системы.

Ручное переключение контроля над CPE на выбранный шлюз при восстановлении кластера. Управление узлами стало стабильнее и надежнее. Это обновление обеспечивает корректную работу туннелей управления и снижает вероятность отказов сервиса в периоды восстановления.

Восстановление узла кластера контроллера через процедуру redeploy. Это ускоряет возврат платформы управления к штатной работе после сбоев, восстановительных операций или полной утраты отдельного узла, а также снижает операционные риски при эксплуатации кластера.

Николай Шевалье, руководитель управления решений по сетевой аналитике и кибербезопасности BI.Zone, сказал: «Для территориально-распределенного бизнеса критически важно, чтобы сетевая инфраструктура работала предсказуемо и без сбоев — именно от этого зависит непрерывность бизнес-процессов. В новом релизе BI.Zone Secure SD-WAN мы сфокусировались на повышении устойчивости платформы и прозрачности управления. Это позволяет компаниям быть уверенными, что инфраструктура остается надежной основой для бизнеса, а управление сетью — удобным и контролируемым».

BI.Zone Secure SD-WAN — платформа для защиты и оптимизации гибридной инфраструктуры. Решение позволяет сократить расходы на обеспечение стабильной связи с распределенными площадками, минимизировать риски кибербезопасности, а также оптимизировать управление и масштабирование сети.