Обновленная BI.Zone Secure SD-WAN позволяет повысить устойчивость и предсказуемость работы сети

Платформа для построения распределенной сети с централизованным управлением BI.Zone Secure SD-WAN получила обновление. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

Бизнес все чаще строится по территориально-распределенной модели. Компании стремятся быстро тиражировать сети по корпоративным филиалам и дата-центрам, минимизируя простои. При этом регуляторные требования и внутренние политики требуют более сегментированного контроля доступа и прозрачности аудита.

В новом релизе платформы BI.Zone Secure SD-WAN отражены ключевые тренды SD-WAN-рынка: масштабируемость и быстрая инсталляция, усиление контроля доступа и аудита, устойчивость и предсказуемость работы инфраструктуры, а также повышение доступности и удобства интеграций через хорошо документированные API.

В рамках обновления появились следующие возможности:

Массовое создание объектов (Mass entity creation). Теперь, один раз импортировав CSV‑файл, можно создать множество клиентских устройств (CPE), сетей и правил межсетевых экранов. Процесс выполняется асинхронно, виден статус выполнения, доступна выгрузка результатов и оперативное устранение ошибок. Это ускоряет развертывание сети и уменьшает риск простоев.

Наличие роли «ИБ-аудитор». Безопасность и контроль стали прозрачнее: введена отдельная роль «ИБ-аудитор» с доступом только к разделу API gateway audit. Это снижает риск несанкционированного доступа к другим разделам системы.

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия
Ручное переключение контроля над CPE на выбранный шлюз при восстановлении кластера. Управление узлами стало стабильнее и надежнее. Это обновление обеспечивает корректную работу туннелей управления и снижает вероятность отказов сервиса в периоды восстановления.

Восстановление узла кластера контроллера через процедуру redeploy. Это ускоряет возврат платформы управления к штатной работе после сбоев, восстановительных операций или полной утраты отдельного узла, а также снижает операционные риски при эксплуатации кластера.

Николай Шевалье, руководитель управления решений по сетевой аналитике и кибербезопасности BI.Zone, сказал: «Для территориально-распределенного бизнеса критически важно, чтобы сетевая инфраструктура работала предсказуемо и без сбоев — именно от этого зависит непрерывность бизнес-процессов. В новом релизе BI.Zone Secure SD-WAN мы сфокусировались на повышении устойчивости платформы и прозрачности управления. Это позволяет компаниям быть уверенными, что инфраструктура остается надежной основой для бизнеса, а управление сетью — удобным и контролируемым».

BI.Zone Secure SD-WAN — платформа для защиты и оптимизации гибридной инфраструктуры. Решение позволяет сократить расходы на обеспечение стабильной связи с распределенными площадками, минимизировать риски кибербезопасности, а также оптимизировать управление и масштабирование сети.

Основа для умных городов, промышленности и госуслуг: в России формируется цифровая телеком‑инфраструктура

Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Intel резко повысит цены на свои старые процессоры, которые продает под видом новых. Просто потому что может

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
