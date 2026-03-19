«Программный Продукт» модернизирует информационную систему проведения государственной итоговой аттестации в Москве

«Программный Продукт» сообщает о старте работ по развитию и модернизации региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС ГИА) Москвы, предназначенной для автоматизации экзаменационных процедур обучающихся основного и среднего общего образования. Проект реализуется в интересах столичной системы образования и направлен на повышение качества, надёжности и эффективности цифровых сервисов, сопровождающих процедуру государственной итоговой аттестации.

В рамках проекта специалистами компании будут выполнены работы по совершенствованию ключевых модулей системы:

подсистемы комплексной автоматизации процесса организации и проведения государственной итоговой аттестации;

системы проведения удалённой экспертизы развёрнутых ответов участников экзамена по образовательным программам основного общего образования;

системы проведения удалённой экспертизы развёрнутых ответов участников экзамена по образовательным программам среднего общего образования;

подсистемы оперативного взаимодействия с работниками пунктов проведения экзаменов;

мобильного приложения «Работник пункта проведения экзамена», предназначенного для координации деятельности экспертного сообщества.

Перечень основных задач, реализуемых в ходе модернизации, включает разработку и внедрение реестра пунктов проведения экзаменов, создание инструментов мониторинга их готовности к проведению экзаменационных процедур, организацию сбора подтверждений от экспертов предметных комиссий о возможности участия в работе в назначенные даты. Кроме того, будут настроены автоматизированные сценарии информирования экспертов и руководителей пунктов проведения экзаменов через каналы связи с Региональным центром обработки информации, реализованы механизмы оперативного взаимодействия между руководителями пунктов и кураторами от Московского центра качества образования. Также будет выполнена адаптация пользовательских интерфейсов в связи с расширением функциональных возможностей системы.

По итогам модернизации система сохранит действующую архитектуру серверных и клиентских компонентов и обеспечит непрерывную круглосуточную работу с доступностью не менее 98% в год и временем восстановления не более 30 минут. Решение поддержит масштабирование производительности и функциональных возможностей, гарантию транзакционной целостности операций, комплексную защиту и сохранность данных, а также гибкую ролевую модель разграничения прав доступа для различных категорий пользователей.

Интерфейс системы будет выполнен на русском языке и обеспечит корректное отображение во всех актуальных версиях веб-браузеров. Мобильные приложения, дорабатываемые в рамках проекта, будут функционировать на устройствах под управлением операционных систем iOS версии 13.0 и выше, Android версии 6.0 и выше. Разработка ведётся на нативных технологиях: Kotlin и Java для платформы Android, Swift для платформы iOS.