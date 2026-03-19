Netrack масштабирует инфраструктуру в IXcellerate и запускает новые мощности для сложных ИТ-проектов

Netrack, оператор комплексных решений в ЦОД, расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate. Оператор ввел в эксплуатацию новую партию оборудования в ЦОД MOS3 (Северный кампус), увеличив общую емкость до более сотни стоек. Эта инсталляция стала самой крупной в портфеле Netrack.

Netrack сотрудничает с IXcellerate более 10 лет и размещает ИТ-платформы в трех дата-центрах Северного кампуса, а также имеет точку присутствия в Южном кампусе. Ввод новых мощностей стал закономерным этапом развития бизнеса Netrack, который оказывает услуги колокации, аренды серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования. Новый контракт предусматривает аренду стоек с нагрузкой от 10 кВт и более для подключения высокопроизводительных серверов и запуска GPU-кластеров. Наличие стоек разной энергоемкости позволяет Netrack гибко подходить к запросам бизнеса как со стороны малых и средних, так и со стороны крупных компаний.

IXcellerate выбран в качестве стратегической площадки благодаря возможности наращивать мощности в рамках единой экосистемы. Политика сетевой нейтральности дата-центра и наличие более 50 партнеров создают для Netrack технологическую основу для формирования решений в сфере вычислительной инфраструктуры, информационной безопасности и связи. Собственная инженерная команда Netrack работает в режиме 24/7 и обеспечивает оперативное реагирование, сервис «удаленные руки», сопровождение миграций и сетевую коммутацию.

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP Импортонезависимость

«Мы видим растущий спрос на модель Hardware as a Service. Заказчики все чаще предпочитают аренду серверов и сетевого оборудования вместо покупки, чтобы избежать существенных капитальных затрат, — отметил Алексей Рубаков, основатель Netrack. – В отличие от многих коллег по цеху мы работаем по модели “индивидуальный пошив” и умеем реализовывать проекты любой степени сложности. В лице IXcellerate мы нашли партнера, который обеспечивает не только стопроцентную отказоустойчивость, но и оптимальную ценовую политику».

Андрей Аксенов, генеральный директор IXcellerate: «Мы строим дата-центры и предлагаем услуги размещения в ЦОД, постоянно расширяя экосистему, в которой комфортно и выгодно всем участникам. Более 10 лет сотрудничества – это не только про бизнес, это про общий культурный код, общие ценности, главными из которых являются ориентация на клиента, гибкость и готовность к цифровым трансформациям для поддержания взаимного роста».

