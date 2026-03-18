Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС разогнала LTE на родине якутской литературы

МТС усилила сеть в административном центре Таттинского улуса – селе Ытык-Кюель. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета на территории села увеличилась на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили телеком-оборудование в дальнобойном диапазоне LTE900, который имеет увеличенный радиус покрытия, что особенно актуально в условиях сельской местности. После усиления сети доступ к ускоренному мобильному интернету получили более семи тысяч жителей Ытык-Кюеля.

Село Ытык-Кюель считается «колыбелью якутской культуры». Оно знаменито своими музеями, богатым культурным наследием и является родинoй выдающихся якутских деятелей культуры, искусства и литературы, в частности первых трех якутских писателей-просветителей А.Е.Кулаковского, Н.Д.Неустроева и А.И.Софронова. Мобильный интернет МТС на высокой скорости стал доступен на территории Республиканского литературно-художественного музея-заповедника «Таатта», который является центром сохранения истории Якутии, в картинной галерее Национального художественного музея, в первом Народном театре в республике им. П. А. Ойунcкого, а также на площади Победы и других исторических локациях села.

«Несмотря на удаленность села от столицы республики – около 300 км – Ытык-Кюель вносит вклад в развитие культуры и туризма региона. При этом здесь идет активное строительство жилья и развитие торговой сети, превращая село в современный экономический хаб района. Мы, в свою очередь, планомерно развиваем сеть в таких ключевых для республики населенных пунктах, чтобы жители и гости села могли с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами. Уверен, это поможет популяризировать национальное достояние и традиции Якутии, которое здесь находится, а также создавать и продвигать туристические проекты для привлечения гостей в улус», — сказал директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/