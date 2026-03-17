VOX: среднее время контакта с digital-рекламой сократилось почти в 2 раза

AI Vision-платформа VOX, входящая в AdTech-экосистему Hybrid, совместно с исследовательским центром «НейроБренд» и компанией «Логика Молока» провела нейроисследование рекламных плейсментов. Оно направлено на оценку эффективности рекламы с точки зрения заметности, удержания внимания и эмоционального отклика аудитории в компьютерной и мобильной версиях. Комплексный анализ, основанный на взаимодополняющих метриках, дает брендам и медиаиндустрии объективные данные для формирования более эффективных и менее раздражающих рекламных стратегий. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Исследование проводилось среди пользователей мобильных устройств и полноэкранных форматов (персональные компьютеры и ноутбуки). Для получения объективной оценки использовался комплекс метрик: время просмотра, характеризующее удержание взгляда и заметность рекламного плейсмента, которые фиксируются трекером взгляда; анализ эмоциональной реакции (EmotionScore) и пост-опрос (QuizScore) для оценки запоминаемости и субъективного восприятия форматов после контакта. Финальный показатель по шкале от 1 до 100 отражает глубину удержания внимания.

Ключевым выводом стало подтверждение гипотезы «фокус = эффективность». Размещения, находящиеся в центральных зонах экрана, демонстрируют наилучшие показатели заметности и времени просмотра, а также напрямую влияют на запоминаемость: 73% респондентов вспомнили бренд именно благодаря расположению в фокусной зоне. При этом классические баннеры за пределами основного контента значительно им уступают. На компьютерах наибольший эмоциональный отклик вызвал формат размещения рекламы в редакторских изображениях с нестандартным визуальным эффектом, выходящим за пределы креатива.

В мобильной версии лидером по совокупной эффективности также стал креатив, встроенный в изображение в центральной зоне экрана, с WOW-эффектом, тогда как полноэкранный баннер (Fullscreen banner), несмотря на высокую заметность, вызвал раздражение у 93% пользователей. Исследование также зафиксировало общее снижение эмоциональной реакции на digital-форматы по сравнению с 2023 годом: среднее время визуального контакта с рекламой сократилось почти в два раза (с 3 до 1,65 секунд). Это указывает на рост «баннерной слепоты» и необходимость создавать более выразительные креативы, чтобы удерживать внимание аудитории.

«Для нас это исследование стало подтверждением того, что в digital уже недостаточно просто где -то показать баннер, важно оказаться в фокусе и вызывать эмоцию. При этом опираться на классические показатели видимости тоже уже недостаточно. Это всего лишь факт того, что баннер загрузился в потенциально видимой зоне. Мы увидели, что реклама в рамках фокусных плейсментов и наличие WOW-эффектов действительно работают как ядро контакта с рекламой, в то время как классические выносы на периферию экрана почти не включают пользователя в диалог с брендом. С точки зрения VOX это значит, что мы будем метрики эффективности смещать в сторону связки «заметность + внимание + эмоции». Результаты нейроисследований позволяют нам дополнительно откалибровать эти модели на реальном поведении пользователей и экстраполировать в дальнейшем при онлайн размещениях», — Наталия Фролова, CEO и сооснователь VOX.

«Картина получается достаточно однозначная, растет баннерная слепота, снижается средний эмоциональный отклик на стандартные digital-форматы, и только более выразительные, встроенные в контент решения сохраняют способность зажигать эмоции. Сейчас у digital-форматов нет общепринятой шкалы эмоционального качества, и такие проекты становятся шагами к тому, чтобы бренды и площадки могли сравнивать решения не только по кликам и CTR, но и по силе внимания и эмоций. Это критично в мире, где время контакта с рекламой сокращается, а конкуренция за когнитивный ресурс пользователя только растёт», — Павел Михайлов, директор департамента нейроисследований компании «НейроБренд».

«Как FMCG-бренд мы ежедневно боремся не только за долю полки, но и за долю внимания. При этом молочная категория — низкововлеченная, где потребитель не готов терпеть раздражающую рекламу. В этом исследовании нам было важно проверить, какие форматы действительно помогают запоминанию и лояльности, а какие просто выжигают терпение аудитории. Чтобы смещать инвестиции в форматы, которые поддерживают доверие к бренду, а не ломают пользовательский опыт. Для нас важно, чтобы реклама воспринималась как органичная часть медиасреды, а не как помеха между пользователем и его любимым контентом», — Марина Сафонова, Директор направления по цифровым коммуникациям компании «Логика молока».