«Рег.решения» запустили сайт под ключ для фитнес-студий при поддержке АОФИ

«Рег.решения», сервис для предпринимателей от «Рег.ру», при поддержке Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) выводит на рынок специализированное решение «Сайт под ключ» для фитнес-студий, спортивных школ и других проектов в сфере физической культуры и спорта. Новый запуск продолжает развитие линейки пакетных решений для предпринимателей, которую ранее представил сервис. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Отраслевая версия решения адаптирована под задачи фитнес-индустрии: в структуру сайта заложены типовые блоки для описания направлений тренировок, тренерского состава, расписания занятий, абонементов и новостной повестки клуба. Сайт разрабатывается на собственной платформе компании с поддержкой адаптивного дизайна и возможностью дальнейшего расширения функциональности. Для запуска предпринимателю необходимо заполнить онлайн-форму, после чего специалисты берут на себя весь комплекс работ — от технической настройки до наполнения контентом и разработки базовой айдентики.

Дополнительно предусмотрены инструменты для цифровизации ключевых процессов бизнеса: к сайту можно подключить модуль онлайн-записи на тренировки через партнерский сервис Yclients, а также настроить прием оплаты абонементов через интеграцию с «Т-Банком». Специалисты «Рег.решений» также помогают добавить бренд на «Яндекс Карты» с последующим автоматическим отображением отзывов на сайте. Партнерские решения органично встраиваются в цифровую экосистему проекта и позволяют бизнесу запустить полноценный онлайн-контур продаж и коммуникаций с клиентами «под ключ».

«Уровень цифровизации в фитнес-отрасли остается невысоким. Многие небольшие студии и спортивные школы по-прежнему ограничиваются социальными сетями или устаревшими сайтами, что сдерживает их возможности по привлечению и удержанию клиентов. Совместно с АОФИ мы проанализировали типовые процессы фитнес-операторов и убедились, что рынку требуется стандартизированное, быстрое и экономически обоснованное решение. “Сайт под ключ” позволяет закрыть ключевые задачи онлайн присутствия без дополнительных подрядчиков и длительного запуска», — отметил Владислав Иванов, евангелист «Рег.решений».

«Поддержка и опыт «Рег.решений» в создании сайтов для быстрорастущего студийного сегмента в фитнес отрасли поможет игрокам рынка эффективно привлекать клиентов и оптимизировать расходы на привлечение и удержание, что в условиях постоянно растущих операционных костов является важным вкладом в устойчивость индустрии», — сказала Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес индустрии.

Продукт «Сайт под ключ» был создан как альтернатива дорогостоящей разработке в агентствах и сложным конструкторам, требующим самостоятельной настройки. Формат предполагает создание полностью готового сайта менее чем за неделю с подключением домена, SSL/TLS-сертификата, настройкой аналитики и базовой подготовкой к онлайн-продвижению.