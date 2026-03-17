Более 5 000 компаний уже отправили электронные транспортные накладные через сервис «Контура» в 2026 году

Более 5 тыс. компаний уже отправили электронные транспортные накладные через сервис «Контура» в 2026 г . Об этом CNews сообщили представители «Контура».

За последний год рынок заметно продвинулся в развитии электронных перевозочных документов. Большую часть барьеров в развитии этой технологии удалось минимизировать. Этому способствовала совместная работа Минтранса России, участников Ассоциации цифрового транспорта и логистики и входящих в нее операторов информационных систем ЭПД.

Спрос на электронные перевозочные документы продолжает расти. По данным «Контура», в 2026 г. более 5 тыс. компаний отправили хотя бы одну электронную транспортную накладную через сервис «Логистика» от «Контур.Диадока», а сервис устанавливают десятки тысяч клиентов.

Антон Шевченко, руководитель по развитию направления ЭПД, «Контур»: «Участники рынка в целом позитивно воспринимают технологию электронных перевозочных документов. При этом важно помнить, что масштабирование систем федерального уровня — это сложный процесс. Построить такую инфраструктуру гораздо труднее, чем обновить операционную систему на смартфоне. Поэтому массовый переход на ЭПД требует слаженной совместной работы государства, операторов и бизнеса. Со своей стороны "Контур" продолжает расширять инфраструктуру электронного документооборота: мы развиваем сервис "Логистика", помогаем экспедиторам регистрироваться в реестре на платформе "ГосЛог", уже обеспечили формирование перевозочных документов напрямую из EDI-сообщений торговых сетей и поставщиков и встроили ЭПД как функцию во многие системы управления транспортом партнеров "Контура"».

Ключевым вызовом для отрасли остается интеграция цифровых решений бизнеса с новым поколением государственных информационных систем. В условиях обязательного перехода на ЭПД это амбициозная задача для ведущих операторов. Например, сервис «Госуслуги Авто» уже скоро может получить новые возможности для предъявления водителями QR-кодов перевозочных и сопроводительных документов для проверки. Такой механизм станет инструментом для организации проверки документов на дороге и поможет ускорить масштабирование ЭПД.