Запущено первое на рынке автоматическое подписание электронных закладных по ипотеке

Банк ДОМ.РФ, входящий в группу ДОМ.РФ, первым среди российских банков начал использовать обезличенную электронную подпись для оформления закладных по ипотеке. Решение упрощает процесс подписания документа со стороны банка.

До настоящего момента при оформлении ипотеки электронная закладная подписывалась усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) конкретного сотрудника банка. Это требовало оформления на него отдельной доверенности, выпуска сертификата электронной подписи и привязки процедуры подписания к графику работы специалиста.

Теперь участие человека не требуется: после формирования электронной закладной и подписания со стороны залогодателя система автоматически направляет ее на подписание со стороны банка. Никаких ручных действий, проверок доверенностей или контроля сертификатов сотрудников.

Внедрение обезличенной электронной подписи для оформления закладных по ипотеке продолжает путь банка по цифровизации. У Банка ДОМ.РФ уже действует автоматическое формирование всех необходимых для выдачи кредита документов, возможна подача заявки на ипотеку по QR-коду. В результате более 97% ипотечных сделок банка оформляется в цифровом виде.

«Запуск полностью автоматического подписания закладных — это важный шаг в стратегии технологического лидерства Банка ДОМ.РФ. Мы не просто цифровизируем отдельные этапы, а выстраиваем экосистему, где ипотека выдается полностью онлайн — от заявки до регистрации сделки. Автоматизация подписания снимает административные барьеры, делая процесс бесшовным и доступным для клиента 24/7», — комментирует Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

На первом этапе технология будет применяться в пилотном режиме. В дальнейшем банк планирует масштабировать автоматическое подписание обезличенной подписью на все закладные.

«Ипотека — один из самых востребованных продуктов и важно, чтобы процесс ее оформления проходил максимально удобно и быстро. По итогам 2025 года общий ипотечный портфель Банка ДОМ.РФ достиг 841 млрд рублей, превысив результат 2024 года на 33%. Применение обезличенной электронной подписи ускорит процесс оформления закладной по ипотеке: теперь он не будет зависеть от того, находится ли конкретный сотрудник на рабочем месте, не закончился ли срок его доверенности или сертификата электронной подписи, а процесс станет полностью автоматизированным», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

