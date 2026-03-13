«Ростелеком» обеспечил интернетом международный кинофестиваль в Югре

«Ростелеком» стал официальным провайдером Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», развернув на его площадках цифровую инфраструктуру. Главное культурное событие Югры проходит в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта 2026 г. В общей сложности специалисты провайдера задействуют более 30 точек беспроводного доступа в интернет, что почти на четверть больше года ранее. Увеличение мощности позволило расширить покрытие Wi-Fi-сети и обеспечить стабильную связь даже в моменты пиковых нагрузок. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Евгения Романова, директор концертно-театрального центра «Югра-Классик»: «Фестиваль “Дух огня” уже в 24 раз собирает авторов самых ярких кинодебютов, а жители Югры получают уникальную возможность увидеть фильмы первыми в стране. В Год единства народов России в программе фестиваля появилось отдельное направление, посвященное культурному многообразию коренных народов страны. Особое место занимает проект “Снято в Югре”, куда вошли фильмы, созданные в регионе. Что касается технологической части мероприятия, то мы уже привыкли, что “Ростелеком” является официальным провайдером площадки практически с момента основания культурного форума и ни разу не подводил нас».

Публичные зоны Wi-Fi организованы в залах и аудиториях КТЦ «Югра-Классик», гостинице «Олимпийская», «Колледже-интернате центра для одаренных детей Севера» и арт-резиденции «На берегу». Интернет-трафик будет безлимитным. Так, в большом зале «Югры-Классик» одновременно подключиться к сети Wi-Fi смогут до тысячи пользователей — гости фестиваля, участники и представители СМИ. Кроме того, ключевые площадки обеспечены защищенными оптическими каналами связи. Они обеспечивают стабильную и быструю передачу данных для работы команды организаторов и жюри, а также журналистов, освещающих события фестиваля.

Александр Зыков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Для нас важно, чтобы гости и участники фестиваля оставались на связи. Благодаря стабильному Wi-Fi зрители смогут мгновенно делиться впечатлениями в социальных сетях, публиковать фотографии, видео, ставить лайки любимым фильмам и артистам, а также вести прямые эфиры с площадок. Те, кто не попал на кинопремьеры в столицу автономного округа, в дальнейшем увидят часть картин в онлайн-кинотеатре Wink».