nano360 – новая облачная СОД от «Нанософт» как центр управления информацией проекта

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе нового программного продукта nano360 – облачного сервиса для управления проектными данными, который обеспечивает централизованный доступ к информации и координацию всех участников проекта. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

В условиях распределенной работы и увеличения объема документации участники проекта сталкиваются с необходимостью оперативного обмена данными и контроля на всех этапах. nano360 позволяет консолидировать данные по проекту в единой среде, избежать их потери и обеспечить прозрачность работы над проектом.

nano360 помогает организациям: организовать взаимодействие проектировщиков, заказчиков и подрядчиков; централизовать доступ к проектной информации из единого пространства; сократить сроки утверждения проектной документации.

Ключевые возможности nano360

Создание и редактирование проекта: организация структуры папок внутри проекта, ведение архива проектов и контроль управления объемом хранилища.

Разграничение прав доступа к проекту: назначение рабочих групп в проекте, ролей для пользователей.

Обмен проектными данными: формирование публичных или адресных ссылок для всех заинтересованных участников проекта.

Онлайн-просмотр документации и информационных моделей в различных форматах (PDF, DOCX, XLSX, *.dwg, IFC и др.) непосредственно в браузере, без необходимости установки специализированного ПО.

Комментирование файлов форматов PDF, DOCX и XLSX с фиксацией замечаний в привязке к любому фрагменту документа.

Согласование файлов по проекту: формирование единого пакета материалов любых форматов для проверки и утверждения.

Поддержка отечественных ОС, доступ к информации с любого устройства (персонального компьютера, планшета или смартфона) из любой точки.

«С запуском nano360 мы делаем важный шаг от проектирования к созданию единой коммуникационной среды управления проектом. Мы убрали барьеры между всеми участниками рабочего процесса: теперь можно посмотреть 3D-модель и рабочую документацию через браузер, оставить комментарии и согласовать все файлы проекта. Это существенно ускоряет процесс обмена информацией и сокращает сроки утверждения проектной документации», – сказал Михаил Курчатов, руководитель группы технического документооборота «Нанософт».

Бесплатная пробная версия

В течение бесплатного пробного 30-дневного периода доступны все возможности продукта.

Купить nano360

Приобрести годовую лицензию nano360 можно через авторизованного партнера.