Импортозамещение АСУ ТП обходится заводам в сотни миллионов рублей

Импортозамещение АСУ ТП обходится заводам в сотни миллионов руб. Один из примеров — пермская Группа предприятий ПЦБК, где формирование собственной системы автоматизации начали еще в 2018 г. Об этом CNews сообщили представители ПЦБК.



Лишь треть предприятий полностью перешла на отечественный софт. Создание собственных центров разработки обходится в сотни миллионов и доступно не всем. Российская промышленность ускоряет переход на отечественные ИT-решения в критической инфраструктуре, однако создание профильного центра компетенций сегодня обходится в 200–300 млн руб.

По данным Минпромторга, к началу 2026 г. лишь около трети (32%) промышленных предприятий полностью перешли на российское программное обеспечение на объектах КИИ. Согласно исследованию компании «Консист Бизнес Групп», 78% заводов столкнулись с проблемами при импортозамещении, а 45% вынуждены дорабатывать отечественные решения под свои производственные процессы.

При этом 30% компаний уже создали собственные команды разработки для работы с АСУ ТП (автоматизированными системами управления технологическими процессами).

«В бумажной отрасли таких компаний пока единицы, — сказал председатель совета директоров Группы предприятий ПЦБК Александр Бойченко. — Но многие начали работу над созданием подобных команд. Крупные предприятия в других отраслях имеют даже собственные институты, не только команды разработчиков».

Обычно за программистами закреплена определенная область производства, поэтому время на реализацию затрачивается минимальное. Над обслуживанием работают те же, кто создавал систему, однако такой путь доступен далеко не всем. «В нефтегазовом секторе доля предприятий с собственными R&D-центрами в автоматизации достигает 65%, в металлургии — около 50%, тогда как в пищевой и легкой промышленности — лишь 20%», — сказал Иван Тарасов, замруководителя Центра метрологии и автоматизации ПЦБК.

По оценкам экспертов, создание профильного центра компетенций сегодня обходится в 200–300 млн руб. с учетом фонда оплаты труда, закупки оборудования и лицензий. Но смысл в этом есть.

«Если у вас алгоритм написал зарубежный подрядчик, а потом связь прекратилась, то вы отрезаете большой кусок развития компании, — сказал Тарасов. — У вас белое пятно. И вам нужно решать, что с ним делать. Либо менять, либо пытаться обойти. Но любые манипуляции — это либо снижение производительности, либо снижение качества, либо повышенные затраты».

Участники рынка опасаются, что такой подход может привести к резкому росту издержек. «Для среднего предприятия с оборотом около 1 млрд руб. создание собственного центра разработки может означать изъятие из оборота 20–30% годовой выручки, — сказал аналитик одной из консалтинговых компаний. — В текущих условиях это критично для производств с рентабельностью ниже 10%».

В отрасли обсуждают возможность обращения в правительство с просьбой о рассрочке по обязательным затратам или компенсации части расходов через механизмы ГИСП, однако пока такие меры не анонсированы.

В самой ПЦБК признают, что те, кто начал выстраивать цифровой иммунитет несколько лет назад, сегодня могут просто не замечать проблем, с которыми столкнулись конкуренты. Но для большинства заводов гонка за софтом только начинается. И вопрос тут не только в деньгах, но и в том, успеют ли они найти программистов, готовых работать не в ИT-гигантах, а в заводских цехах, пока импортные системы не начали давать сбои.