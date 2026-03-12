Разделы

«Код Безопасности» и Orion soft подтвердили совместимость решений «Соболь» и zVirt

Компания «Код Безопасности», российский разработчик средств защиты информации, сообщила об успешном завершении цикла тестов на совместимость средства доверенной загрузки «Соболь» версий 3.2 и 4.3 с отечественными системами управления средами виртуализации zVirt 4.5.0.1 и zVirt Max 1.2 компании Orion soft.

Испытания подтвердили полную корректность и надежность совместной работы. В результате подтверждена совместимость средства доверенной загрузки «Соболь 3.2» и «Соболь 4.3» с платформой zVirt, в том числе сертифицированной ФСТЭК редакцией zVirt Max. Это позволяет создавать защищенные, полностью отечественные инфраструктурные решения для виртуальных сред, что отвечает строгим требованиям регуляторов.

«Результаты испытаний – важный шаг в развитии экосистемы российских защищенных решений. Совместное использование платформ виртуализации от Orion soft и средства доверенной загрузки "Соболь" дает заказчикам надежную отечественную платформу для построения современной ИТ-инфраструктуры с глубоко интегрированными механизмами защиты. Мы видим высокий спрос на такие проверенные решения и продолжаем работу по расширению портфеля совместимых продуктов», – сказал Дмитрий Шатсков, коммерческий директор «Кода Безопасности».

«Средство доверенной загрузки позволяет отслеживать, изменился ли образ операционной системы при ее загрузке, не произошло ли подмены файлов. Такие решения не только облегчают процесс импортозамещения, но и помогают усилить защищенность инфраструктуры. Мы видим особый спрос на подобные продукты в промышленности и государственных организациях, специализирующихся на развитии цифровых индустриальных технологий», — отметил Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

В ходе тестирования специалисты проверили ключевые сценарии взаимодействия. Была успешно подтверждена работа механизма доверенной загрузки. «Соболь» корректно устанавливался и перехватывал управление на этапе загрузки. Основное внимание уделялось подсистеме контроля целостности.

Настройка контроля целостности выполнялась штатными и вспомогательными средствами и во всех случаях прошла успешно. Тесты доказали эффективность защиты. При штатном запуске система работала без ошибок, а при моделировании инцидента – изменении критичного файла – «Соболь» немедленно фиксировал нарушение и выдавал предупреждение. Таким образом, решение гарантирует стабильность работы и оперативное выявление попыток несанкционированных изменений.

