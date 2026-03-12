Разделы

Интеграция Planfix и мессенджера Max от «Телфин» повышает эффективность коммуникаций

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет линейку интеграций CRM с мессенджерами на базе виджета Whatcrm. Пользователи системы Planfix могут писать клиентам в Max сразу из CRM — это повышает скорость общения и обеспечивает централизованное хранение данных по каждому контакту. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Интеграция системы Planfix и мессенджера Max — закономерный шаг в создании омниканальной платформы для коммуникаций с клиентами. Теперь в общем интерфейсе CRM можно объединять не только все корпоративные мессенджеры, но и разные каналы общения, включая звонки, онлайн-чаты, соцсети и т. д.

Все коммуникации с клиентами сосредоточены в одной CRM с полной историей взаимодействий. Если сотрудник, начавший диалог, отсутствует, коллеги могут беспрепятственно продолжить общение, причем клиент не заметит смены специалиста: все сообщения отправляются с единого корпоративного аккаунта.

Сводные данные из мессенджера и CRM позволяют анализировать эффективность каналов коммуникации, корректировать маркетинговые и сервисные стратегии. Быстрая связь с клиентами в Max повышает вероятность успешного завершения сделки, а данные из системы Planfix помогают персонализировать общение и таргетировать предложения.

«Интеграция бизнес-приложений позволяет автоматически распределять заявки между специалистами, получать уведомления о пропущенных звонках в Max, вести коммуникации в групповых чатах с клиентами и сотрудниками других отделов, что повышает скорость обработки запросов и решения задач с первого обращения», — Константин Сурнин, руководитель разработки WhatCRM.

