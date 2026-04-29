Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Ozon решил самостоятельно разработать WAF-систему для собственных нужд. Решения российских поставщиков обходятся в десятки миллионов рублей в год. Собственная разработка будет стоить от полумиллиарда.

Разработка собственной WAF в Ozon

Ozon начал разработку собственной системы защиты WAF. Об этом говорится в опубликованном компанией объявлении о вакансии старшего специалиста по работе с данными, выяснил Forbes.

«Расширяем команду под запуск нового проекта — разработку WAF», — указано в вакансии.

Речь идет не о запуске отдельного продукта для рынка, а о развитии собственной экспертизы внутри компании, уточнили изданию представители Ozon.

Проект на несколько лет и минимум полмиллиарда рублей

Для создания WAF с нуля для нагрузок масштаба Ozon потребуется минимум год работы пяти-десяти специалистов (разработчики, ИБ-эксперты, DevOps, аналитики угроз) и около 100 млн руб. (при текущих рыночных ставках) только на начальную разработку, отметил генеральный директор Curator Дмитрий Ткачев.

Ozon
Ozon нанимает людей в команду разработки WAF

Ozon начнет разработку WAF на основе open source, открытого и бесплатного кода, вероятно, ModSecurity, полагает собеседник издания в крупном ИT-холдинге.

«Разработка WAF корпоративного уровня для такой крупной, сложной и постоянно меняющейся системы может занять несколько лет и от полумиллиарда рублей», — считает вице-президент компании «Гарда» Рустэм Хайретдинов.

Потребуется также корректная настройка правил фильтрации и детектирующей логики, а также дополнительные расходы на поддержание и развитие системы, добавил заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «Вебмониторэкс» Владимир Гриднев.

Почему не подходит готовое решение

Иностранные WAF-системы, например, Imperva, F5, Fortinet, сейчас официально недоступны на российском рынке, пояснил один из собеседников Forbes, да и маловероятно, что Ozon рассматривал возможность закупки иностранных систем с учетом требований регулятора к защите персональных данных пользователей и безопасности банков.

Российские решения, по его мнению, могли не подойти по уровню технической поддержки и стоимости, которая в случае Ozon может превышать 10 млн руб. в месяц. WAF тарифицируется по количеству запросов в секунду (rps, request per second) и для маркетплейсов с их нагрузкой это выливается в десятки миллионов рублей в месяц, согласен Ткачев.

«Российским вендорам не интересно делать такой продукт, так как в подобном случае они рискуют вложить огромные деньги в R&D и сделать продукт для одного клиента», — прокомментировал руководитель направления развития продуктов кибербезопасности Cloud.ru Максим Долгинин.

Собственная разработка «только для себя» может сэкономить около 20% на рыночных функциях, которые подразумевают развертывание, настройку, обучение и внедрение, по словам Хайретдинова.

Коробочное решение для ИИ можно развернуть за месяц вместо года
Коробочное решение для ИИ можно развернуть за месяц вместо года Цифровизация

Представленные на рынке решения могут не полностью соответствовать существующей в Ozon специфике. Техногиганты часто разрабатывают под себя собственный инструмент или систему, сказал директор по развитию бизнеса безопасной разработки Positive Technologies Алексей Антонов.

Как выяснил CNews в апреле 2026 г., маркетплейс Ozon развивает также собственные технологии автоматизации логистики. Компания изучает рынок оборудования для создания и дальнейшей пусконаладки автоматизированной линии поверхностного монтажа (SMT) печатных плат.

Для чего используется WAF

WAF-системы контролирует входящий и исходящий сетевой трафик и блокирует подозрительные подключения.

«В Ozon мы уже несколько лет используем решения класса WAF для защиты наших веб-приложений от атак на уровне пользовательских сервисов — именно туда чаще всего направлены попытки автоматизированного взлома, ботовой активности и эксплуатации уязвимостей. Для крупной технологической компании это ключевой элемент защиты, поскольку речь идет не только о стабильности платформы, но и о безопасности пользовательских данных», — рассказали представители пресс-службы.

Маркетплейсу WAF может быть нужна и для контроля попыток продавцов влиять на алгоритмы с целью злоупотреблений, например, манипулирования выдачей, рассказал CEO Insight AI Михаил Евдокимов.

WAF может выполнять в том числе и функцию ограничения доступа к веб-ресурсам через VPN на основании данных, полученных от другой системы, например, по предоставленным спискам IP-адресов, добавил Гриднев.

Анна Любавина

Другие материалы рубрики

Обзор: Платформы автоматизации разработки ПО (IDP) 2026

Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин

Топ-5 технологических трендов автоматизации склада: от цифровых двойников до блокчейна

ИТ-инциденты в интернете в 2026 году обойдутся российскому бизнесу в десятки миллионов

Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности

Российские разработчики нашли способ отучить GPT и DeepSeek от соглашательства

Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще